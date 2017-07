CLUBNIEUWS. Anderlecht zet charmeoffensief in voor Svilar, Antwerp hoopt op Oulare

Anderlecht heeft een charmeoffensief ingezet om Mile Svilar (bijna 18) te doen bijtekenen. Maar de jonge doelman staat niet te springen. Antwerp heeft dringend een nieuwe spits nodig en onderhandelt daarvoor met Obbi Oulare (21). Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Onderhandelingen met Obbi Oulare

Obbi Oulare, de ex-aanvaller van Club Brugge zit op een zijspoor bij Watford, dat in 2015 8 miljoen voor hem betaalde. Zijn uitleenbeurten aan Zulte Waregem en Willem II waren niet zo geweldig, maar bij Antwerp kan hij een leemte vullen. Ook de naam van Genk-aanvaller Naranjo viel, maar een eventuele huur wordt ontkend.

Achterin is Antwerp bezig met Dino Arslanagic (24) van Moeskroen. De Braziliaanse verdediger Matheus Borges Domingues (25) komt voor 1 jaar met optie over van de Braziliaanse tweedeklasser Londrina. Kudimbana tekende voor 3 jaar bij Union. De ref voor de openingsmatch vrijdag tegen Anderlecht is Jonathan Lardot.

ANDERLECHT. Charmeoffensief voor Svilar, Lambrecth weigert Lommel

Wat had Mile Svilar vrijdag graag in het doel van Anderlecht gestaan op Antwerp, waar zijn papa Ratko een legende werd. Alleen acht coach René Weiler hem nog niet klaar en straks dreigt hij zelfs weer derde keeper te worden na Sels en Boeckx. Dat bevalt de clan Svilar niet echt en volgende zomer in 2018 loopt zijn contract af. Anderlecht, dat in Mile nog altijd een toekomstige topkeeper ziet, zou de verbintenis graag verlengen en financieel opwaarderen, maar Svilar staat niet te springen om bij te tekenen.

Er is een ontmoeting gepland, maar RSCA zet nu al het charmeoffensief in. “We gaan ervan uit dat Svilar hier volgend seizoen titularis kan worden”, aldus Herman Van Holsbeeck in Humo. “Daarom huurden we Sels maar voor één jaar, zonder aankoopoptie. Mile zal zelfs dit seizoen al kansen krijgen.” Idealiter leent Anderlecht Svilar een jaar uit zonder aankoopoptie. Benfica is geïnteresseerd, maar Svilar en zijn vader willen vooral speelkansen. Liefst bij paars-wit zelf.

Wie mogelijk eerder wordt uitgeleend, is spits Dylan Lambrecth. Die werd in januari als topschutter van amateurclub FC Luik overgenomen, maar traint voorlopig bij de B-ploeg van Anderlecht. Lommel wilde hem graag huren, maar Lambrecth weigerde.