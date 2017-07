Nainggolan en Roma pakken scalp van Tottenham-Belgen na dol slot in oefenwedstrijd

Brussel - AS Roma heeft dinsdagavond (plaatselijke tijd) met 3-2 gewonnen van Tottenham Hotspur in een duel om de International Champions Cup in het Amerikaanse Harrison. In een grimmige oefenpot kwam bij Roma Radja Nainggolan in actie, bij Tottenham betraden Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld het terrein. Enkel die laatste speelde de volle negentig minuten.

Roma kwam 2-0 voor door goals van Diego Perotti (uit een strafschop) en Cengiz Ünder. Nainggolan lag aan de basis van de penaltyfout bij de 1-0. Harry Winks zorgde laat in de tweede helft voor de aansluitingstreffer, waarna spits Vincent Janssen in blessuretijd de gelijkmaker voor Tottenham scoorde. Een minuut later bezorgde Marco Tumminello de Romeinen op de valreep alsnog de winst.

In het Mexico speelde Atlético Madrid dinsdagnacht een oefenpartij tegen het plaatselijke Toluca. Het duel eindigde zoals het begon, zonder doelpunten. Yannick Carrasco speelde de eerste helft.