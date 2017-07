Wat verandert er dit seizoen in het Belgisch voetbal? Heel wat!

De voetbaljaargang 2017-2018 van de Jupiler Pro League krijgt een historisch randje. Er zijn dan ook enkele opvallende veranderingen. En de belangrijkste wijziging is natuurlijk de Video Assistant Referee (VAR), die de scheidsrechters vanaf nu zal bijstaan. Het duel op de openingsspeeldag tussen KAS Eupen en Zulte Waregem vormt de eerste competitiewedstrijd met videoref.

De videoref zal in 48 wedstrijden van de reguliere fase van de Jupiler Pro League in actie komen. Eupen-Zulte Waregem wordt het eerste competitieduel waarin de zogenaamde Video Assistant Referee gebruikt zal worden, de match tussen Zulte Waregem en Club Brugge op speeldag drie is de eerste partij met VAR tussen twee teams die vorig seizoen Play-off I afwerkten. AA Gent-Anderlecht, op de vijfde speeldag, vormt dan weer het debuut van de videoref in een partij tussen twee vertegenwoordigers van de zogenaamde Belgische G5.

De videoassistent zal de scheidsrechter op de hoogte brengen van belangrijke en duidelijke missers. De eindbeslissing blijft in handen van de scheidsrechter op het veld, die indien nodig aan de rand van het veld de cruciale fase op een scherm zal bekijken. Een tussenkomst kan ook alleen in vier gevallen: een doelpunt, een penalty, een rode kaart of een bestraffing van een verkeerde speler.

Voorts kondigde het Referee Department van de Belgische Voetbalbond (KBVB) maar liefst 94 spelregelwijzigingen voor het nieuwe seizoen aan. Het gaat veelal over kleine aanpassingen bij zeldzame spelmomenten. Opvallendste nieuwigheid is dat refs indirecte vrije trappen kunnen geven als een speler een ‘verbale overtreding’ maakt. Ook zullen de scheidsrechters voor overtredingen in het strafschopgebied het onderscheid maken tussen een ‘duidelijke scoringskans’ en een ‘beloftevolle aanval’. In het eerste geval krijgt de verdediger slechts geel als hij de bal probeerde te spelen, maar rood als dat niet zo was. In de tweede situatie komt de verdediger zonder kaart weg als hij voor de bal ging, maar ontvangt hij een geel karton als hij geen duidelijke poging deed om het leer te raken.

En de play-offs? Die blijven!

Aan de competitiemodaliteiten wordt tot slot niet geraakt, de play-offs blijven dus behouden. De zes beste geklasseerde clubs na dertig speeldagen spelen PO I, terwijl de nummers zeven tot en met vijftien PO II afwerken, met net als vorig jaar drie clubs uit 1B. De zestiende en laatste in de stand degradeert uit de Jupiler Pro League.