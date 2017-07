Er is een akkoord over de begroting en fiscale maatregelen, maar wat nu met Arco?

Brussel - De federale regering heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ook een akkoord gevonden over een vergoeding voor de Arco-coöperanten. Er komt een fonds van 600 miljoen euro, uit de opbrengst van een deelse privatisering van Belfius.

In de afwikkeling van het Arcopar-schandaal dreigen zowat 800.000 spaarders hun inbreng en intresten te verliezen. Arcopar was de grootste coöperatieve vennootschap van Arco, de vroegere financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, die in de nasleep van het Dexia-debacle in vereffening ging.

Een regeling voor de gedupeerden van Arco overschaduwde de afgelopen jaren elke onderhandeling tussen de coalitiepartners. Een oplossing voor de 800.000 spaarders, in het bijzonder belangrijk voor CD&V, wordt immers voorgespiegeld in het regeerakkoord.

De regering heeft nu in haar grote zomerakkoord een oplossing gevonden. Die vereist geen puur overheidsgeld en is dus voor de vier partijen verteerbaar. Er komt een fonds van 600 miljoen euro, dat wordt gespijsd met 400 miljoen van de bank Belfius, het vroegere Dexia. Belfius is momenteel volledig eigendom van de Belgische Staat en het geld wordt mogelijk gezocht via een beursgang van de bank.

De overige 200 miljoen komt uit de vereffening van Arco en uit een bijdrage van Beweging.net, het vroegere ACW.

“Arco-aandeelhouders zullen pas gerust zijn als geld op hun rekening staat”

Advocaat Geert Lenssens, die de actiegroep Geld Terug van Arco vertegenwoordigt noemt het gemarchandeer over bedragen “degoutant”.

“Eerst zei de staat dat 100 procent van de schade (die de zowat 800.000 Arco-coöperanten leden, red.) zou worden vergoed, dan was het 40 procent en nu zie ik berichten als zou die 40 procent ook niet zeker meer zijn”, zegt Lenssens.

“Heel wat vragen”

Het juridische adviesbureau Deminor waarschuwt voor te veel enthousiasme. De regeling laat nog heel wat vragen open, klinkt het. Deminor procedeert voor 2.169 cliënten tegen Arco, de staat en voormalig Arco-topvrouw en huidig vereffenaar Francine Swiggers met als insteek ‘misleiding’.

Deminor vindt het positief dat de oplossing voornamelijk via Belfius gezocht wordt. Bij die bank moet immers de hoofdverantwoordelijkheid voor het dossier worden gezocht, vinden de juristen. Deminor is van oordeel dat de staat best een passieve houding aanneemt in de uitwerking van de oplossing.

Volgens het bureau blijft het echter onduidelijk wanneer de oplossing er zal komen en welke juridische vorm het akkoord zal aannemen. Ook is niet duidelijk hoe het bedrag zal worden verdeeld onder de diverse categorieën coöperanten en welk deel van de schade zal worden vergoed.