Imke Courtois stopt met voetballen, Red Flames nemen afscheid: “We zullen je missen!”

Imke Courtois (29), de bekendste analiste van België, is niet langer actief als voetbalster. Het EK in Nederland met de Red Flames was haar laatste wapenfeit. Courtois wil zich meer toeleggen op haar doctoraat én haar leven buiten de sport. De Red Flames namen op Twitter afscheid van hun goedlachse verdedigster: “We zullen je missen!”

Imke Courtois heeft 21 jaar gevoetbald en tien titels behaald. Ze kwam op het EK echter niet meer van de bank en behaalde in totaal 18 caps bij de Red Flames.

Imke, your career has now come to and end. Keep on smiling like you did @UEFAWomensEURO We'll miss you #WEURO2017 #Flames4History pic.twitter.com/H2Cyk93aAc — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) July 26, 2017

Courtois doctoreert aan de KU Leuven in de gezondheids­therapie met een onderzoek naar de invloed van de ademhaling op pijn. Ze kreeg voor het EK een ­onderbreking van haar beurs van drie maanden maar wil zich vanaf nu vol op haar onderzoek toeleggen. “Ik heb het gevoel dat ik tijd moet inhalen voor mijn doctoraat. Mijn leven stopt ook niet als het voetbal stopt. Ik wil beter worden in mijn onderzoek aan de universiteit, ik wil de wereld zien, misschien ooit een gezin stichten.”

Ze stopt dus niet alleen als international, de kampioenenmatch van Standard in Tienen (waar Imke als jong meisje begon) was ook haar laatste wedstrijd voor de Rouches. Opvallend: er werd toen wel gevierd omdat Standard voor de zevende opeenvolgende keer kampioen werd, maar voor Imke was er niets gepland. Een beetje haar eigen schuld, zo bleek. “Ik had wel tegen de club gezegd dat ik ermee ging stoppen, maar ik denk dat ze me niet echt geloofden. Eigenlijk beseften alleen mijn ouders, mijn zus en mijn beste vriendin dat het mijn laatste match was.”

Voetbalanalist wil Courtois zeker blijven. En trainer worden? “Misschien later, op dit moment totaal niet. Als ik nu naar een voetbalmatch ga, wil ik op het veld staan, niet ernaast.”