Vanaf 2040 geen diesel- en benzinewagens meer verkocht in Verenigd Koninkrijk

De Britse regering zal woensdag aankondigen dat ze de verkoop van diesel- en benzinewagens op de Britse markt wil verbieden tegen 2040. De maatregel kadert in een nieuw plan van de Britse regering om de luchtvervuiling aan te pakken, zo melden Britse media.

De beslissing komt er drie weken na een gelijkaardige aankondiging in Frankrijk. Een woordvoerster van het Britse ministerie van Milieu heeft de publicatie van een dergelijk plan ondertussen bevestigd, zonder details te geven.

Luchtvervuiling is in Groot-Brittannië de oorzaak van meer dan 40.000 overlijdens per jaar en zorgt voor veel ademhalingsaandoeningen, vooral bij jonge kinderen.