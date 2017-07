Hier let je beter op als je deze zomer een short draagt

Styliste en voormalig hoofdredactrice van de Britse Vogue Anna Harvey, die lang samenwerkte met prinses Diana, vindt shorts het perfecte kledingstuk voor in de zomer. Maar wees selectief als je er een exemplaar koopt, want met een short kun je volgens haar ook een serieuze modeblunder begaan.

Harvey werkt tegenwoordig als columniste voor The Telegraph en heeft een column over stijl. In haar laatste publicatie heeft ze het over shorts, en hoe je in de winkel voor een flatterend model kan kiezen. De gouden regel: laat de kledingstukken met stretch links liggen.

“Ga voor een short die gemaakt is uit een materiaal zonder stretch, denk aan katoen. Dan zal het stuk niet op allerlei foute plaatsen blijven plakken”, staat er. Ze voegt eraan toe dat er niets oneleganter is dan een vrouw die even naar haar kruis moet graaien omdat haar broek op die plaats allesbehalve comfortabel zit.