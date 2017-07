Zulte Waregem strikt Deense middenvelder Jensen

Waregem - Zulte Waregem heeft zich dinsdagavond versterkt met de Deense middenvelder Fredrik Oldstrup Jensen. Jensen komt over van het Noorse Odds BK en tekende aan de Gaverbeek een contract voor vier seizoenen.

“Ik wil deze uitdaging met beide handen grijpen”, legde Jensen uit bij zijn presentatie. “Zulte Waregem biedt mij de kans om in een sterke competitie te voetballen. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit die deze club uitstraalt. Met de competitiestart voor de deur wil ik me zo snel mogelijk integreren en de andere spelers leren kennen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat vlot zal verlopen.”

Jensen heeft 159 officiële wedstrijden op de teller staan voor zijn ex-club. Met Jensen in de basis overleefde Odd dit seizoen al twee voorrondes van de UEFA Europa League.

Voor Zulte Waregem is Jensen na verdedigers Michael Heylen (Anderlecht) en Sandy Walsh (Racing Genk), middenvelders Nill De Pauw (Guingamp), Gertjan De Mets (KV Kortrijk), Ben Reichert (Hapoel Tel Aviv), Julien De Sart (Zulte Waregem, huur) en Idrissa Doumbia (Anderlecht, huur) en spitsen Ivan Saponjic (Benfica, huur), Peter Olayinka (AA Gent, huur) en Aaron Leya Iseka (Anderlecht, huur) de elfde nieuwe aanwinst.

Langs uitgaande zijde vertrokken onder meer sterkhouders Souahilo Meité (AS Monaco), Lukas Lerager (Bordeaux) en Hendrik Dalsgaard (Brentford). Ook (voormalig) aanvoerder Mbaye Leye aast nadrukkelijk op een vertrek.