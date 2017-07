60 jaar nadat er 23 atoombommen op werden gedropt, zijn wetenschappers stomverbaasd over de bloei van het Bikini-atol

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd het nog gebruikt voor experimenten met atoomwapens, nu bloeit het Bikini-atol weer helemaal open. Wetenschappers zijn verbaasd over het overvloedige leven - zowel planten als dieren - dat ze er aantroffen. “Krabben ter grootte van wielvelgen doen zich er tegoed aan kokosnoten vol radioactief grondwater. Dit ecosysteem is opmerkelijk veerkrachtig.”

Tussen 1946 en 1958 voerden de Verenigde Staten experimenten uit op het 2,32 vierkante kilometer grote atol in de Stille Oceaan. In totaal werden 32 waterstof- en atoombommen getest. Een ervan was zelf 1.100 keer krachtiger dan de atoombom die in 1945 op Hiroshima werd gedropt.

Bijna 60 jaar na de laatste test bloeit het atol, dat bestaat uit 36 vrijwel onbewoonde eilandjes, weer helemaal open. Het omringende water zit vol met vissen zoals haaien, tonijn en zeebaars. “De koralen zijn zo groot als auto’s”, aldus de wetenschappers. “En de krabben, die even groot zijn als wielvelgen, doen zich tegoed aan kokosnoten gevuld met radioactief grondwater.”

Strijd tegen kanker

De wetenschappers gaan het DNA van het koraal nu bestuderen, in de hoop te achterhalen hoe de zeedieren kunnen overleven. De resultaten van het onderzoek zouden kunnen helpen in de strijd tegen genetische ziektes en kanker.

Een kaart van het Bikini-atol. Foto: shutterstock

“Het ecosysteem is opvallend veerkrachtig, heel vreemd”, zegt Steve Palumbi, marinebioloog van de prestigieuze universiteit van Stanford (Californië). “De dieren lijken op het eerste gezicht perfect normaal, dat terwijl de koralen mogelijk al leefden ten tijde van de nucleaire testen en ze toch blootgesteld werden aan hoge niveaus van radioactiviteit.”

“Het feit dat de vissen het hier ook goed doen, is te danken aan het feit dat ze alleen gelaten worden. Op een bizarre manier worden ze dus beschermd door de geschiedenis van deze plaats. Wij hopen dat onze research van het leven op het atol ook mensen langer zal kunnen laten leven.”

Hoewel het wildleven openbloeit, wordt het Bikini-atol nog altijd als gevaarlijk voor mensen beschouwd. Een rapport van de Verenigde Naties uit 2012 stelde dat er sprake was van “een bijna-onomkeerbare milieuvervuiling”. “Dit is dan ook het meest vernielende wat we ooit een oceaan hebben aangedaan. En toch slaagt de natuur erin om opnieuw tot leven te komen. Dat geeft ons hoop.”

Beelden van een nucleaire test in 1946. Foto: U.S. GOV'T NAVY/ National Geographic Stock

Foto: BELGAIMAGE