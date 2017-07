Honderdtal reizigers van TUI al 24 uur gestrand in Malaga

Brussel - Een honderdtal reizigers van TUI zit sinds dinsdagnamiddag vast op de luchthaven van de Spaanse stad Malaga. Dat heeft de touroperator woensdag bevestigd. De toeristen, die terugkeerden van een vakantie in Portugal, zullen normaal gezien woensdag om 13 uur het vliegtuig naar Brussel kunnen nemen.

“Het vliegtuig was opgestegen op de luchthaven van Faro (in het zuiden van Portugal, nvdr.), maar wegens een klein technisch probleem werd ervoor gekozen om te landen in Malaga”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “De bedoeling was om het probleem daar snel op te lossen. Maar omdat een wisselstuk niet voorhanden was, heeft dat vertraging opgelopen. We hebben de mensen uiteindelijk in een hotel ondergebracht.”

Demeyere zegt dat het vliegtuig van Malaga naar Brussel uiteindelijk woensdagmiddag om 13 uur zal opstijgen.

Chaos

Sommige van de getroffen toeristen hebben aan VTM verklaard dat de opvang chaotisch verloopt, omdat de geplande terugvlucht in de loop van de avond en nacht al meerdere keren is uitgesteld. Maar daarover kon de woordvoerder geen informatie geven. “Het is sowieso een bijzonder vervelende situatie. Maar we beschikken over strikte procedures om na te gaan, of de reizigers zo goed mogelijk zijn opgevangen”, klinkt het.

De reizigers zullen wellicht ook op een compensatie kunnen rekenen, zegt de woordvoerder tot slot. “Maar hoe die er precies uit zal zien, dat moet nog worden bekeken.”