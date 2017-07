Hier komt de naam 'radler' van de lichte frisdrankbiertjes vandaan

Radler is een drankje dat voor de helft uit bier bestaat en voor de helft uit limonade. Het lichte frisdrankbiertje wordt door heel wat grote brouwerijen op de markt gebracht en is dan ook aan een opmars bezig. De bedenker was echter een Duitse cafébaas die het meteen ook de naam gaf.

Het verhaal doet de ronde dat de term 'radler' werd bedacht door een cafébaas uit Beieren die in 1922 voor het eerst de limonade met het bier combineerde. Dat zou hij hebben gedaan om een nieuwe verfrissing te kunnen serveren aan de wielertoeristen die aan zijn café halt hielden. Voortaan stond er bij hem 'radlermass' op de menukaart. Dat is een samentrekking tussen het Duitse Radler en Mass, het eerste betekent fietsers, het tweede is de benaming voor een liter bier. Na verloop van tijd werd het afgekort tot radler.

Het biertje is hoe dan ook aan een opmars bezig bij ons en in de buurlanden. Zelfs tot in de VS is het ondertussen bij bierbrouwers trendy geworden en onder hen zijn er ook die zelfs eerst hun eigen limonade brouwen. Het mag trouwens wel minder alcoholpercentage bevatten dan een gewoon biertje, gezonder is het niet. In de radlers zitten namelijk vier tot zes suikerklontjes per drankje.