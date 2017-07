De push-up is passé: dit is de nieuwe lingerietrend

Van Kim Kardashian en haar halfzusje Kylie Jenner tot de dames van popgroep Little Mix: de dames zijn dol op kanten beha’s zonder beugel en laten het stuk lingerie zien onder een jasje of dragen het als top. Sexy, dat wel. Maar niet voor elke dag omdat ze je boezem onvoldoende ondersteunen, zo zeggen lingerie-experts.

Beha’s die je boezem liften of optisch volumineuzer maken zijn out... de nieuwste trend in de wereld van de lingerie is het tegenovergestelde en focust op de natuurlijke vorm van je borsten. Kanten behaatjes zonder vulling en zonder beugel zijn het van het in showbizzland. Kim Kardashian ging eerder deze maand eten in een kanten niemendalletje, gecombineerd met een fluwelen legging. Kylie Jenner poseerde dinsdag voor een selfie met een geel exemplaar in haar badkamer. Actrice Cara Delevingne verscheen dan weer met een bijna volledig transparante beha met een blauwe blazer erover op de rode loper.

Hoe sexy en hip de trend ook is: deze beha’s zijn niet ideaal voor de boezem. Zelfs dames met een kleine cupmaat krijgen met zo’n model te weinig steun. “Een bralette biedt zeer weinig of zelfs geen steun aan je boezem”, zegt de Britse lingeriewinkeluitbaatster Sarah Connelly in een reactie aan The Daily Mail. “Een beha met beugel houdt je borsten mooi op hun plaats en creëert een duidelijk silhouet van boezem tot taille. Dat geldt ook voor dames met kleine borsten. Triangel beha’s en bralettes draag je puur voor de lol. Ze respecteren de natuurlijke vorm van de borst en liften niet”, klinkt het. Sarah merkt ook nog op dat de trend volledig past binnen de stijgende populariteit van athleisure wear. “Mensen geven steeds meer voorkeur aan een stijlvolle sportieve outfit die comfortabel zit.”

Tips als je kiest voor een bralette

- Verstop je beha niet. De beha’s zijn het waard om gezien te worden. Het hoeft niet zo extreem als Kim Kardashian. Combineer bijvoorbeeld met een top met rugdecolleté. Laat je lingerie deel uitmaken van je outfit.

- Check of de cups perfect passen. Een te kleine triangel beha leidt ertoe dat je borst langs de zijkant komt piepen. Dat ziet er niet alleen ongemakkelijk uit, maar is het ook.

- Als het model je borsten samenperst, ga voor een halve beugel om een mooie cleavage te creëren.

- Stel jezelf de vraag of je een triangel bikini zou dragen op het strand. Neen? Dan is deze behavorm niets voor jou. Dit model past het best als je een B- of C-cup hebt, maar er zijn merken die in hun collecties modellen met brede en diepere bandjes hebben voor vrouwen met grotere borsten.