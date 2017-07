Dit doet "enkele dagen in België" met Tourwinnaar Chris Froome

Chris Froome verblijft deze week in ons land. De nu viervoudige Tourwinnaar neemt namelijk deel aan een aantal criteriums. Zo won hij dinsdag dat van Roeselare. De 32-jarige Brit van Team Sky geniet duidelijk van het leven in België, zo bewijst een foto op Twitter. "Na enkele dagen in België... #Flandrien #Rodenbach. Geef me maar wat frieten", stelde Froome.