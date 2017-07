Antwerp toont zijn goed hart

Nieuwbakken eersteklasser Antwerp toont zijn hart: de Great Old zal dit seizoen het ZNA Kinderziekenhuis Koningin Paola steunen. “Het kinderziekenhuis doet al jaar en dag geweldig werk met het verzorgen van zieke kinderen uit Antwerpen en omgeving, en daarin wil de Ploeg van ‘t Stad graag een rol spelen”, aldus Antwerp.

Zo zal de club tien procent van de omzet van de stockverkoop in de fanshop aan het ziekenhuis schenken. Het kinderziekenhuis zal ook pronken op de wedstrijdshirts in de eerste competitiewedstrijden, unieke shirts die later geveild zullen worden ten voordele van het kinderziekenhuis.