Tielemans eindelijk voorgesteld bij Monaco: “Carrasco had gelijk”

Youri Tielemans maakte begin juli de overstap van Anderlecht naar Monaco. De Franse kampioen legde 25 miljoen euro op tafel voor de jonge middenvelder en stelde hem woensdag eindelijk voor. “Yannick Carrasco had gelijk over Monaco”, aldus Tielemans.

De 20-jarige Rode Duivels verscheen samen met Soualio Meité (overgekomen van Zulte Waregem) en vicevoorzitter Vadim Vasilyev voor de camera’s en lenzen van de opgetrommelde pers. Vasilyev begon met te zeggen dat er geen vragen gesteld mochten worden over de transferheisa rond Kylian Mbappé, maar gaf wel iets meer uitleg daaromtrent.

“Er is met geen enkele club een overeenkomst”, liet Vasilyev optekenen. “Het klopt dat er teams geïnformeerd hebben naar Kylian, hij is dan ook één van de grootste Europese talenten”, vervolgde Vasilyev. “Maar we onderhandelen zelf momenteel met de speler om zijn contract te verlengen. Hij staat voor een belangrijke beslissing. Ik vind dat er te veel media-aandacht is rondom hem. Hij is nog maar 18 jaar. Maar ik moet zeggen dat hij er heel goed mee omgaat.”

Het doorgaans goed geïnformeerde Marca meldde maandag dat er een akkoord zou zijn gevonden tussen Real Madrid en AS Monaco over de transfer van Mbappé. De kostprijs zou om en bij de 180 miljoen euro liggen, 155 miljoen euro meer dus dan de transfer die Tielemans van Anderlecht naar Monaco bracht. De Rode Duivel voelt zich kiplekker in Frankrijk.

“Carrasco had gelijk”

“Iedereen is hier heel vriendelijk”, zei Tielemans. “Ik ben vrij snel kunnen integreren in de spelersgroep, dat ging echt niet moeilijk. Het voorbije seizoen was exceptioneel voor Monaco, maar het is aan ons om te proberen dat niveau te handhaven. Yannick Carrasco had trouwens gelijk. Hij zei me al dat ik me zou amuseren bij Monaco.”

Na Tielemans en Meité werden ook Diego Benaglio, Jordi Mboula en Terence Kongolo voorgesteld.