Patrick Kluivert maakte naam en faam in het voetbal en wil maar wat graag zijn zonen in zijn voetsporen zien treden. Justin Kluivert (18) is aan een opmars bezig bij Ajax terwijl Quincy Kluivert (20) aan de slag is bij Vitesse. Blijft nog over: de 9-jarige Shane Kluivert. En die ondertekende deze week zijn eerste kledingcontract bij Nike.

Shane Kluivert is daarmee de jongste sporter van Europa met kledingcontract: