Politie onderzoekt verdacht overlijden in drukke Leuvense winkelbuurt

Leuven - In een gebouw in de Vaartstraat in Leuven is een levenloos lichaam gevonden. De politie onderzoekt de zaak omdat het gaat om een verdacht overlijden. Een man zou er dinsdagavond al een overleden vrouw gevonden hebben. Omdat de plek waar het lichaam aangetroffen werd vlakbij de drukke winkelstraat ligt, is een gedeelte van de Vaartstraat afgesloten met een scherm.

In het gebouw dat momenteel onderzocht wordt, waren vroeger de belastingsdiensten van Leuven gevestigd. De politie is massaal ter plaatse en probeert, onder meer met een zeil, te verhinderen dat er te veel pottenkijkers komen. De plek van het incident ligt immers in de drukke winkelbuurt rond de Diestsestraat in Leuven.

Later meer.