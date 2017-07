Trump wil geen transgenders meer in zijn leger: “Ons leger moet gefocust zijn op besluitvaardige en overweldigende overwinningen”

Het Amerikaanse leger zal geen transgenders meer toestaan in haar rangen, dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump vandaag op Twitter. In 2016 werd het verbod voor openlijk transgender mensen om deel uit te maken van het leger opgehoffen en dit jaar zouden ze ook mogen solliciteren voor het leger. Daar gaat de Amerikaanse president nu tegenin.

“Na beraadslaging met mijn generaals en militaire experten”, begint Trump zijn mededeling op Twitter, “wees alsjeblieft gewaarschuwd dat de overheid van de Verenigde Staten geen transgender individuen zal toelaten in welke hoedanigheid dan ook te dienen in het Amerikaanse leger.”

“Ons leger moet gefocust zijn op besluitvaardige en overweldigende overwinningen en kan niet belast worden met de gigantische medische kosten en verstoringen die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen”, besluit hij op Twitter.

Tot 7.000 transgender soldaten actief

Het Pentagon wilde geen cijfers bekendmaken over hoeveel transgender soldaten dienen in het Amerikaanse leger, maar volgens een studie van onderzoeksbureau RAND zou dat aantal oplopen van 2.500 tot 7.000 soldaten in actieve militaire dienst. Zo’n 250 militairen zouden momenteel middenin hun transitie zitten of de goedkeuring gekregen hebben van het leger om formeel hun gender te veranderen. Dat meldt persbureau AP.

De beslissing van Trump stoot op heel wat tegenstand en niet alleen vanuit de transgender gemeenschap. Persattaché van Human Rights Campaign Stephen Peters spreekt van een gewetenloze daad die vooral ingefluisterd zou zijn door vice-president Mike Pence. Die zou al maanden achter de schermen gewerkt hebben om de rechten voor transgenders in het leger terug te trekken. Pence was ook een fervent tegenstander van die andere maatregel onder Obama om transgender tieners in scholen de wc te laten gebruiken die overeenkwam met hun genderidentiteit.

Unconscionable: @VP @mike_pence is pushing a legislative assault on active duty trans troops & #military families https://t.co/LD4cPkehaF — Stephen Peters II (@stephenpeters2) July 25, 2017

De boodschap van de president doet ook de vraag rijzen in hoeverre hij inderdaad met militaire experten heeft overlegd. Die hadden onder president Obama namelijk nog besloten het leger open te stellen voor iedereen, ook transgenders, zij het dan in de hoedanigheid van transgenders die al anderhalf jaar “standvastig waren in hun gender”. Ze moesten met andere woorden hun transitie al achter de rug hebben voor ze solliciteerden naar een plek in het Amerikaanse leger, wat vanaf dit jaar het geval had moeten zijn.

Op 30 juni keurde Jim Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, al een uitstel van zes maanden goed op de onder Obama goedgekeurde maatregel. Nu zal die allicht niet meer van kracht worden. Nochtans blijkt in het buitenland dat transgenders geen negatieve invloed blijken te hebben op de werking van het leger. Onder meer Israël en Nieuw-Zeeland maken er niet het minste probleem van.

“Geen sprake van verbod in Belgisch leger”

Ook in het Belgische leger zijn transgenders welkom. Vorig jaar maakte minister van Defensie Steven Vandeput nog bekend dat het om elf individuen zou gaan in het Belgisch leger. Voor het transitieproces en de periode na de transitie zijn duidelijke regels opgesteld over het gebruik van de toiletten, douches, kleedkamers en dergelijke. Gevraagd naar een reactie op het besluit van de Amerikaanse president is de woordvoerder van het Belgisch leger kort: “Er is geen sprake van dat we transgenders zouden verbieden in het Belgisch leger.”