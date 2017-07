Topdagen in aantocht voor spotters van vallende sterren

Wie ’s avonds of ’s nachts graag “vallende sterren” spot, krijgt daar de komende weken meerdere keren een uitstekende gelegenheid voor. Dat voorspelt het meteorologiebedrijf Meteovista.

Als de hemel wolkenvrij is, zullen er in de nacht van woensdag op donderdag al negentien meteoroïden per uur de dampkring binnendringen. Volgende week strooit de voller wordende maan allicht roet in het eten, maar in de nacht van 12 en 13 augustus volgt het echte hoogtepunt van het sterrenkijkseizoen met de meteorenregen van de Perseïden die volgens de Koninklijke Sterrenwacht tot 100 meteoren per uur meebrengt - al valt het af te wachten hoeveel er zichtbaar zullen zijn.

Een vallende ster of meteoor is een lichtspoor van een meteoroïde die tegen hoge snelheid onze dampkring binnenkomt. “Dat gebeurt dagelijks, maar het grootste aantal tegelijk zien we bij een meteorenregen”, zegt Hilde Langenaken van de Koninklijke Sterrenwacht. “Zo zijn er in de zomer de Perseïden, die elk jaar ons pad kruisen. Dit jaar is dat van 17 juli tot 24 augustus, maar het hoogtepunt is voor 12 augustus met zo’n 100 meteoren per uur.”

Volgens Meteovista wordt de nacht van donderdag op vrijdag een ideale gelegenheid om vallende sterren te spotten, aangezien er brede opklaringen verwacht worden. Het beste kijkmoment zou tussen 2 en 4 uur zijn, omdat de maan dan onder is en het dus voldoende donker is. Vanaf volgende week tot volle maan op 8 augustus zal er allicht te veel verstorend maanlicht zijn, nadien neemt het aantal zichtbare sterren weer toe.