Vergeet de groepsfoto, dit is de nieuwe pose op Instagram

Kiekjes met je hele vriendengroep delen via Instagram, uiteraard met de hashtag #squadgoals erbij, is zo 2016. Vandaag sta je solo op de hipste foto’s. Van zangeressen Beyoncé en Rihanna tot topmodellen Bella Hadid en Ashley Graham: ze kiezen massaal voor de zogenaamde plandid.

Met een plandid - een samentrekking van de Engelse woorden ‘planned’ en ‘candid’ -wordt een foto van jezelf en niemand anders bedoeld. Het kiekje lijkt heel spontaan, alsof het op een onbewaakt moment is genomen, maar dat is slechts schijn. In realiteit komt er net heel wat planning bij kijken. Bijvoorbeeld: je rekt je uit op vakantie, maar niet zonder dat je eerst een paar foto’s hebt gemaakt om je ideale lichaamshouding te bepalen. Het enige wat je nodig hebt om mee te doen met deze trend: een vriend(in) met engelengeduld of zelf veel geduld om je timer steeds opnieuw in te stellen... tot je het perfecte kiekje hebt.



Er bestaan ook verschillende subcategorieën plandids. Rihanna zwierde er eentje online tijdens het Coachella Festival in een glitterpak om de focus op haar outfit te leggen. Ook populair: de foto waarop je in een onnatuurlijke houding op een ongewone plaats zit en, niet te vergeten, de populaire maar zeer oncomfortabele Bambi-pose aan het zwembad of op een exotisch strand. Of wat dacht je van casual leunen - lees: gepland nonchalant poseren - tegen een muur met een straffe quote? Beyoncé vertrouwt dan weer op een helpende hand die burstfoto’s maakt, waarna zij er na het bewegen een perfect beeldje kan uitkiezen met de juiste flow.



