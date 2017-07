Bekende namen mengen zich in debat over monstertransfers Neymar en Mbappé: “Onhoudbaar” vs. “Dit is niet vreemd”

De dure transfer van Romelu Lukaku lijkt al lang vergeten te zijn. De voetbalwereld wordt momenteel namelijk beheerst door de potentiële monstertransfer van Neymar naar PSG en Kylian Mbappé naar Real Madrid. De meningen daarover zijn verdeeld.

Het doorgaans goed geïnformeerde Marca meldde maandag dat er een akkoord zou zijn gevonden tussen Real Madrid en AS Monaco over de transfer van Mbappé. De kostprijs zou om en bij de 180 miljoen euro liggen, oftewel veruit de duurste transfer uit de voetbalgeschiedenis. Op voorwaarde dat die van Neymar niet doorgaat. PSG zou namelijk de uitkoopclausule van 222 miljoen betalen.

Sneeuwbaleffect

Beide potentiële transfers hebben ondertussen een soort van sneeuwbaleffect in gang gezet. Zo zou Barcelona volgens verschillende Spaanse bronnen een persoonlijk akkoord hebben met Philippe Coutinho. Liverpool wil de Braziliaan niet kwijt en zou al een bod van 75-80 miljoen geweigerd hebben. De Blaugrana bereiden echter een tweede bod voor en zien Coutinho als de opvolger van Neymar.

Al zijn er ook bronnen die melden dat Neymar specifiek gevraagd heeft om Coutinho naar Camp Nou te halen. De reden? Enkel dan zou hij overwegen om niet in te gaan op het bod van PSG, waarbij hij om en bij de 30 miljoen per jaar zou kunnen verdienen. Ook Paulinho, momenteel actief bij het Chinese Guangzhou Evergrande, zou daarom richting Barcelona moeten komen.

Coutinho (links) met Neymar (centraal) bij Brazilië. Foto: EPA

Nog een naam die wordt genoemd, is die van Paulo Dybala. Volgens Marca zouden er al gesprekken opgestart zijn tussen Barcelona en de entourage van de Argentijn. De Blaugrana zouden om en bij de 120 miljoen willen bieden voor de sterspeler van Juventus.

Mbappé en Manchester

Mocht Mbappé richting Madrid trekken, zou Gareth Bale dan weer kunnen vertrekken bij Real. De Welshman wordt al maanden gelinkt aan Manchester United, maar Los Blancos leken lang niet geneigd om de man van 100 miljoen te verkopen. Als Mbappé komt, verandert dit echter. De Fransman wil starten in Spanje en dus moet er iemand wijken, aldus AS.

“Ik zou deze zomer graag nog twee versterkingen halen”, liet Man United-coach José Mourinho zich deze week ontvallen. “Ten eerste, een middenvelder die me meer opties geeft en voor balans zorgt. Ten tweede, een aanvallender speler die op de flank uit de voeten kan.” Bale valt uiteraard in die tweede categorie en zou Real zo’n 100 miljoen moeten opleveren.

Financiële middelen die de Koninklijke richting Monaco kan gooien voor Mbappé. Ook al haalde Real reeds 65 miljoen binnen voor Alvaro Morata (Chelsea) en 30 miljoen voor Danilo (Man City). Over Man City gesproken, de Citizens zijn niet van plan om Mbappé zomaar te laten schieten en bereiden zelf een monsterbod van 160 miljoen voor. Ook al liet Monaco-vicevoorzitter Vadim Vasilyev woensdag weten: “We onderhandelen zelf momenteel met de speler om zijn contract te verlengen.”

Kylian Mbappé. Foto: AFP

“Het is een schadevergoeding”

Het zijn duizelingwekkende bedragen die genoemd worden voor Neymar en Mbappé, maar volgens spelersmakelaar Mino Raiola is dit alles niet zo vreemd. “Het is geen transfersom, maar een schadevergoeding”, stelt de manager van Romelu Lukaku in gesprek met Voetbal International.

“Barcelona heeft 80 miljoen uitgegeven om Neymar in te lijven. Omdat ze zijn vader 45 miljoen hebben betaald, is er een boete van de fiscus van 80 miljoen bovenop gekomen. Dat is al 160 miljoen. Tel daar een jaarsalaris van 20 miljoen bij en dan kom je al boven de 200 miljoen uit. Die kosten willen ze terugverdienen.”

“Het is niet vreemd dat PSG dat wil uitgeven. Neymar is jong, Braziliaan en de absolute wereldster van de toekomst. Zo lang de tv-gelden, reclame-inkomsten en sponsordeals blijven stijgen, verdien je dat geld terug”, besloot Raiola.

“Onhoudbaar”

Er zijn echter andere stemmen, zoals die van Tottenham-voorzitter Daniel Levy. “We hebben de plicht om de club op passende wijze te leiden”, vertelde hij tegen de Engelse media. “Ik weet niet of andere clubs in de Premier League het er mee eens zijn, maar de prijzen die worden betaald in deze competitie voor spelers zijn onhoudbaar. Als je 200 miljoen meer uitgeeft dan je verdient, dan ga je dat uiteindelijk merken. En dat kan je niet blijven doen.”

Tottenham zelf realiseerde deze zomer nog geen enkele transfer, maar dat heeft een reden. “Wij hebben veel geld uitgegeven aan de faciliteiten bij de club, om de groei voor de lange termijn te garanderen. Het is duidelijk dat wanneer je een stadion van deze omvang bouw en het allemaal moet worden gefinancierd, er is geen staatshulp, het een uitdaging is.”

Casemiro (links) met de BBC. Foto: REUTERS

“Mbappé? Niet nodig”

Ook bij de spelersgroep van Real Madrid bestaat er twijfel over de grote bedragen die genoemd worden, zeker voor Mbappé. “We zijn ervan bewust dat hij een geweldige speler is, maar wij hebben ook de BBC (Bale, Benzema en Ronaldo), die voor verwoesting kan zorgen”, aldus middenvelder Casemiro. “Hoe meer spelers we hebben, hoe beter het voor ons is. Dat gezegd hebbende, de beste spelers zijn hier al.”

“We weten alles over de kwaliteiten die spelers zoals Mbappé en Neymar hebben, maar ik moet over onze spelers praten. We hebben ‘s werelds grootste speler met Ronaldo, dan is er Bale, die heel hard werkt, en Karim Benzema, die fantastastische kwaliteiten heeft. Ik zal onze spelers steunen.”