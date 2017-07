Nooit trok supermarkt in nieuwe gebouw, twintig jaar later wordt pand gesloopt voor andere winkel

Waarschoot - Het gebouw langs de N9 in Waarschoot waar ooit een Intermarché moest komen, gaat tegen de grond. De West-Vlaamse kledingketen Amode bouwt er een nieuwe vestiging en zal nog een extra pand verhuren. Zo komt er een einde aan twintig jaar leegstand.

Twintig jaar geleden moest supermarkt Intermarché een van de eerste grote winkels worden langs de N9 in Waarschoot. Vandaag schieten de ketens als paddenstoelen uit de grond... maar staat het gebouw van de supermarktketen nog altijd leeg en tiert het onkruid welig. Maar daar komt binnenkort verandering in. Intermarché sloot eind vorig jaar haar laatste winkel op Vlaams grondgebied en verkocht alle panden.

West-Vlamingen

Het leegstaande gebouw kwam in handen van het West-Vlaamse A.J.M. Fashion, het bedrijf achter kledingketen Amode, met vestigingen in Brugge, Oostende, Aartrijke, Veurne, Poperinge, Moeskroen en Wemmel. “We bouwen binnenkort inderdaad een achtste vestiging in Waarschoot, onze eerste in Oost-Vlaanderen”, klinkt het bij de directie van het bedrijf. “We bieden een collectie aan van vijftig bekende merken voor verschillende leeftijden en kledingstijlen. Naast onze winkel bouwen we nog een tweede winkel die we vervolgens zullen verhuren.” Een timing kan het bedrijf nog niet plakken op hun komst, want eerst moet het huidige pand uiteraard nog tegen de grond.

Vier kledingzaken

Wel zeker is dat er met Amode, Concept Fashion, Bel&Bo en Bulté vier kledingwinkels op een kleine kilometer komen. Bij de komst van Bel&Bo (en Action) groeide er al wat ongerustheid bij de zelfstandigen in de dorpskern. Maar schepen voor Lokale Economie Jochen De Smet (Open VLD) ijvert voor meer samenwerking. “De middenstand in het centrum blijft het belangrijkste. Daarom wordt er een samenwerking gezocht tussen de baanwinkels en de winkels in het centrum. Hopelijk kunnen ze elkaar versterken”, klinkt het.

Maar omdat de West-Vlaamse keten ook nog een extra pand zal verhuren, is het te hopen dat ze sneller een huurder vindt dan de buren. Naast Concept Fashion en Overstock staat al sinds de bouw in 2014 een pand leeg. De bedoeling was dat AD Delhaize daar ging openen, maar dat gebeurde nooit. Iets verderop staan bovendien al lange tijd enkele kleinere handelspanden te huur onderaan een meergezinswoning.