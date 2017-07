Honderden mensen nemen afscheid van jongste slachtoffer Manchester: “Je was een superster in wording”

Honderden mensen hebben in Manchester afscheid genomen van Saffie Roussos, het jongste slachtoffer van de aanslag na het concert van Ariana Grande. Een groot deel van de aanwezigen droeg roze kledij - de favoriete kleur van het meisje - en haar vader ontroerde iedereen met pakkende woorden.

Op 22 mei vielen 22 doden nadat zelfmoordterrorist Salman Abedi zich opblies in de inkomhal van de Manchester Arena na een optreden van popster Ariana Grande. Het jongste slachtoffer van de aanslag was Saffie Roussos, een 8-jarig meisje uit Lancashire. Zij was er met haar moeder en zus, die de aanslag allebei wel overleefden.

Rozen

Foto: REUTERS

Woensdag werd zij in Manchester, als laatste van alle slachtoffers, begraven. Honderden mensen daagden op voor de dienst in de kathedraal. Veel van hen hadden zich in het roze verkleed, omdat dat de lievelingskleur van het meisje was. Anderen hadden een roos bij zich, zoals de familie gevraagd had. Ook de kist van het meisje was helemaal bedekt met rozen.

Haar vader vocht tijdens de dienst voortdurend tegen de tranen. Hij bracht hulde aan zijn “geweldige” dochter en zei dat hij vereerd was dat hij haar vader had mogen zijn. “Ik wil iedereen bedanken om onze familie te steunen in deze moeilijke tijden. Saffie was een superster in wording. Om iemand van betekenis te worden in het leven, moet je iets speciaals hebben. Charisma. Die vonk. Wie dat heeft, wordt ermee geboren. Saffie was ermee geboren.”

Brief

Foto: REUTERS

Tijdens de dienst werd ook een brief voorgelezen van Ashlee, de zus van Saffie. “Ik sluit mijn ogen en zie je gezicht met je prachtige bruine ogen. Ik beeld me in hoe je loopt en in mijn armen springt. Ik zie je overal, met je glimlach van oor tot oor. Je leefde ervoor om te entertainen en iedereen aan het lachen te brengen. Er was iets bijzonders aan jou, waardoor je ieders aandacht kreeg. Je onnozele mopjes zijn de mooiste herinneringen die ik heb. Je zou geraakt zijn waar je maar wilde in het leven. Ik kon me geen betere zus wensen.”

Emotioneel werd het ook toen een montage van foto’s van het meisje getoond werd op de tonen van Ariana Grande-hit One Last Time. De familie roept om het filmpje massaal te delen en het meisje zo postuum een echte ster op YouTube te maken.

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP