Vechtpartij in restaurant kost Turks bondscoach de kop

Fatih Terim is niet langer de bondscoach van het Turkse nationale voetbalelftal. De 63-jarige oefenmeester kwam twee weken geleden in opspraak toen hij betrokken geraakte bij een vechtpartij in een restaurant. De Turkse voetbalbond liet woensdag in een communiqué weten dat “beide partijen na onderling overleg uit elkaar gaan”.

Eerder deze maand dook beeldmateriaal op van Terim die samen met zijn twee schoonzonen en twee bodyguards een restauranthouder aanviel in Alcati. De schoonzoon van Terim is zelf ook eigenaar van een restaurant in de Turkse stad en het opstootje zou te maken gehad hebben met een conflict tussen de twee concurrenten. Volgens Hürriyet Daily News, een Turks dagblad, zou de aangevallen restauranteigenaar een klacht hebben ingediend bij de politie tegen Terim en zijn entourage.

Terim was sinds 2013 bezig aan zijn derde ambtstermijn bij de Turkse nationale ploeg, na eerdere periodes van 1993-1996 en 2005-2009. Hij verwierf vooral faam in 2000 door met Galatasaray als eerste Turkse club een Europese beker te winnen (UEFA Cup).

Turkije staat momenteel op de derde plaats in groep I in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland. Na zes speeldagen volgt het op twee punten van het leidersduo Kroatië en IJsland. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland, de tweede speelt barrages.