De doelman met zes vingers en goedkopere pintjes: tien zaken om naar uit te kijken in de Jupiler Pro League

Nog één dag en het nieuwe voetbalseizoen wordt officieel op gang getrapt in Antwerpen. Jaargang 2017-2018 belooft weer uitermate spannend te worden, met opnieuw enkele nieuwigheden en zaken om naar uit te kijken. Wij zetten de opvallendste zaken van het nieuwe seizoen voor u op een rijtje!

Alle nieuws uit de Jupiler Pro League op Sportwereld.be!

Kalender en klassement

De videoref

Er is al heel wat over gezegd en geschreven, maar vanaf zaterdag is het zover. Dan maakt de videoref eindelijk zijn opwachting in de Jupiler Pro League. De wedstrijd Eupen - Zulte Waregem wordt het eerste competitieduel waar de VAR zal gebruikt worden, nadat die eerder in de Supercup zijn debuut maakte. De videoref neemt plaats in een busje, maar naast het veld staat ook een monitor. De spelers mogen niet in de buurt komen van die monitor, anders volgt een gele kaart.

Opvallend: in de eerste acht speeldagen van dit seizoen wordt de videoref maar in twee topwedstrijden ingezet: Zulte Waregem - Club Brugge (speeldag 3) en AA Gent - Anderlecht (speeldag 5). Bekijk hier de eerste tien wedstrijden waar de videoref kan ingrijpen.

Live video’s op Sportwereld.be

Het Nieuwsblad schakelt dit seizoen een versnelling hoger. Net zoals vorig seizoen kunt u elke avond om 23u bij ons terecht voor de videosamenvattingen na elke wedstrijd, maar dit seizoen kunnen onze abonnees ook de belangrijkste wedstrijdfases meteen bekijken in onze liveverslaggeving! Afspraak vanaf vrijdag tijdens de wedstrijd Antwerp - Anderlecht.

De doelman met zes vingers

Met Guillermo Ochoa haalde Standard een opvallende naam binnen. De doelman werd in 2014 bij het grote publiek bekend door zijn topprestaties op het WK met Mexico. Ochoa koos voor een opvallend rugnummer — nummer acht, naar analogie met zijn naam — maar heeft een nog opvallendere bijnaam. “De doelman met zes vingers”. In 2010 kon de doelman namelijk naar het Britse Fulham, maar die transfer kwam er uiteindelijk niet. Op een forum verscheen het bericht dat Ochoa zes vingers had en dat daarom de transfer er niet kwam, inclusief een foto als “bewijs”. Dat bericht verscheen net na de “Dia de los Santos Innocentes”, de Mexicaanse 1 april.

Foto: rr

Goedkopere pintjes

De fans van Waasland-Beveren en bier kregen deze week al goed nieuws. De club uit het Waasland verlaagt namelijk de prijs voor een pintje met 5%. De ploeg biedt vanaf nu ook halve liters aan, “waardoor de supporters “minder over en weer moeten gaan” tijdens de wedstrijd. Wij voorspellen een succes op de eerste thuismatch, 5 augustus tegen KV Mechelen. Experts zijn echter niet tevreden over het initiatief en noemen het “het slechtste signaal ooit”.

Geen spelers met petjes

De doelmannen mogen dit jaar opnieuw petjes dragen, maar ook voor de veldspelers zijn er dit seizoen duidelijkere regels over het dragen van hoofddeksels. Zo mogen spelers geen hoofddeksels meer dragen die “een gevaar vormen voor andere spelers”. Die regelgeving doelt vooral op mutsen of sjaaltjes, meer bepaald op het sluitingssysteem ter hoogte van de keel. Het hoofddeksel moet ook in overeenstemming zijn met de “professionele verschijning van de uitrusting”, een basketball cap zal je dus ook dit seizoen niet zien op de Belgische voetbalvelden.

Renato Neto en Kalifa Coulibaly geven het goede voorbeeld. Foto: Photo News

Maandagvoetbal (?)

Vorig seizoen was er nog veel heisa, maar dit seizoen mag het wel: maandagavondvoetbal. Club Brugge was in het seizoen 2016-2017 tegen, terwijl Europa League-deelnemers Gent, Anderlecht en Genk voorstander waren om de opeenvolging van wedstrijden te spreiden. Omdat er twee jaar geleden, toen Club Brugge het tot de kwartfinale van de Europa League schopte, ook geen maandagavondvoetbal werd ingevoerd, ging het plan dit seizoen uiteindelijk toch in de koelkast. Als er één of meerdere Belgische clubs het schoppen tot een Europese kwartfinale, dan krijgen die zo een extra dagje rust. De voetbalbond wil zo de ploegen die in Europa actief zijn zo goed mogelijk steunen.

Tongtwisters in de Pro League

Zotsara Randriambololona. Wij hebben de naam intussen probleemloos in de vingers, u heeft nog een dagje om zijn naam vanbuiten te leren. De Malagassiër — een inwoner van Madagaskar — van Antwerp heeft zonder enige twijfel de moeilijkste naam op de Belgische voetbalvelden, maar ook deze moeilijke nieuwe namen zal u dit seizoen meermaals horen: Dylan Batubinsika (Antwerp, Frankrijk), Marvelous Nakamba (Club Brugge, Zimbabwe), Marco Ilaimaharitra (Charleroi, Frankrijk), Abdulkarim Hassan (Eupen, Qatar), Franko Andrijasevic (AA Gent, Kroatië) en Abdul Jeleel Ajagun (KV Kortrijk, Nigeria).

Zotsara Randriambololona. Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Opvallende nieuwe regels

De KBVB zette woensdag het nieuwe reglement voor dit seizoen online. Een lijvig document van 70 pagina’s dik, met enkele opvallende nieuwe regels. Zo mag een speler van bij de aftrap meteen naar doel trappen en kan hij zo een reglementair doelpunt scoren. Op zich niets speciaal, maar dan volgt de volgende zin: “Indien de bal van bij de aftrap rechtstreeks in het doel van de nemer van de aftrap belandt, wordt een hoekschop toegestaan aan de tegenpartij.” Lees: een speler mag van bij de aftrap geen owngoal maken. Juist, ja. Hetzelfde geldt overigens voor een doelman die bij een doeltrap de bal in het eigen doel trapt.

Als een speler een verbale overtreding maakt of opruiende taal en/of gebaren gebruikt, kan de scheidsrechter vanaf dit seizoen een onrechtstreekse vrije trap toekennen aan de tegenpartij.

De (winkel)centrumspits van KVM

Dit seizoen speelt ene Stefan Drazic bij KV Mechelen. Een 24-jarige Servische spits die overkwam van het Servische Vozdovac. Een speler om in de gaten te houden, Drazic is niet alleen een centrumspits maar ook een winkelcentrumspits. Het stadion van Vozdovac ligt namelijk bovenop een winkelcentrum. Ideaal voor hoogtestages. “Het kwam niet te vaak voor dat we de bal buiten het stadion ramden, maar de keren dat het gebeurde, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen”, stelde Drazic gerust in een interview met Gazet Van Antwerpen.

De scheidsrechters zijn professioneler (maar beginnen met een valse noot)

Het was eind vorig seizoen groot nieuws: vanaf dit seizoen zouden acht scheidsrechters semiprofs worden. Tot vorig seizoen combineerden alle scheidsrechters in België dat met een andere job. De refs begonnen het seizoen echter op een valse noot, want 24 van de 69 scheidsrechters slaagden niet voor hun fysieke of theoretische proeven. Die 24 zijn dus ook meer dan een maand out. Erik Lambrechts, één van de scheidsrechters die niet slaagde, verklaarde waarom hij niet slaagde.