Aldi heeft ruim 5 miljard euro veil voor make-over (Belgische) vestigingen

Aldi Nord, de discountketen die ook in België actief is, gaat de komende jaren al zijn winkels een grondige make-over geven. De gekende “sobere, doelgerichte” winkels zullen plaatsmaken voor “heldere en meer klantvriendelijke” winkels, met een ruimer assortiment en meer verse producten , zo staat te lezen in een persbericht. De operatie was al aangekondigd, en nu hebben de stichtingen die Aldi Nord bezitten het licht definitief op groen gezet.

Na een succesvolle test in de Duitse stad Herten is beslist om de moderniseringsoperatie uit te rollen over de 2.300 Duitse Aldi-filialen. “Ook in de acht buitenlandse markten van Aldi Nord, van Denemarken tot Spanje, zullen in de toekomst alleen nog ANIKo-filialen staan”, zegt de keten. ANIKo is de naam van het moderniseringsproject. Ook België is een van de buitenlandse markten van Aldi Nord.

Vanaf de herfst zullen tot 30 winkels per week worden omgebouwd. Aan de hele operatie hangt een kostenplaatje van 5,2 miljard euro. “Het grootste project in de geschiedenis van de groep”.

In België heeft Aldi volgens de groepswebsite meer dan 430 filialen.

Discountketen Aldi bestaat uit twee zelfstandige bedrijven, Aldi Nord en Aldi Süd, die respectievelijk actief zijn in de noordelijke en zuidelijke helft van Duitsland. Onder Aldi Nord vallen de winkels in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken en Polen. Aldi Süd is actief in Oostenrijk, Zwitserland, de VS, Ierland, Slovenië, Hongarije, Australië en het Verenigd Koninkrijk.