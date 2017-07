“Als het voor seks is, dan betaal je 40 euro in plaats van 40 cent.” Wc-madammen en wc-heren zijn niet op hun mond gevallen. Het kan ook niet anders, want ze maken wat mee op de plee. Wie dacht dat ze wat breiend zaten te suffen achter een tafeltje met een briefje met ‘merci’ op, heeft het góéd fout.