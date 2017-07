Trump vindt “nieuwe” reden voor verlengd VS-verblijf in Afghanistan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft, in zijn zoektocht naar een reden om na zestien jaar een verlengd militair VS-verblijf in Afghanistan te motiveren, een “nieuw” argument gevonden, zo schrijft woensdag de krant New York Times.

Het argument - de bodemschatten van het land aan het Hindoekoesjgebergte - werd ook onder de voorgaande regeringen (Bush I en II, Obama I en II) gebezigd, maar moest het toen afleggen tegen de meer uitgesproken argumenten van oorlog tegen de terreur, bevrijding van de Afghaanse vrouw en het installeren van democratie.

In de VS vrezen analisten dat Trumps “nieuwe reden” koren op de molen is voor de taliban, doordat hiermee “de echte reden” van de “lange oorlog” wordt blootgelegd.

Het argument werd Trump, aldus de NYT, aangereikt door Stephen Feinberg, een miljardair die CEO is van DynCorp, en Michael Silver, baas van het bedrijf American Elements, dat gespecialiseerd is in de extractie van zeldzame mineralen. De krant herinnert aan een rapport uit 2010, waarin specialisten ervan uitgingen dat in de Afghaanse bodem nog voor ongeveer duizend miljard dollar aan onaangeroerde mineralen liggen.