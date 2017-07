Mata legt uit waarom hij niet voor Anderlecht koos (en haalt uit naar handelwijze paars-wit)

Charleroi-rechtsback Clinton Mata heeft op Twitter tekst en uitleg gegeven over zijn afgesprongen transfer naar Anderlecht. De manier waarop paars-wit hem benaderde, was niet helemaal zoals hij het graag gezien had, aldus de Belgische Angolees.

Anderlecht had medio juni een akkoord met Charleroi voor een transferbedrag van 3,5 miljoen euro voor rechtsback Mata, maar uiteindelijk ging de transfer niet door. Mata bleef de beslissing voor zich uitschuiven en dat leidde tot irritatie bij Anderlecht. In die mate zelfs dat de Brusselaars uiteindelijk communiceerden dat ze niet langer geïnteresseerd waren in de diensten van Mata.

Nu geeft de rechtsback van Charleroi meer tekst en uitleg bij zijn getalm. “Ik heb het voorstel van Anderlecht geweigerd omdat het “onmiddellijk” “te nemen of te laten was”. Zonder een kans voor mij om er even over na te denken of zelfs maar erover te praten met meneer Weiler”, schrijft Mata op zijn Twitteraccount.

“Dat ultimatum heeft mijn interesse doen bekoelen en ik heb het aanbod afgeslagen. Om die reden heb ik ook mijn professionele entourage gewijzigd.”

Daarom ging Mata te rade bij spelersmakelaar John Bico, die in het verleden ook al de broers Hazard vertegenwoordigde. “Zijn antwoord was: je bent een goede speler, met potentieel voor de top. Dat lijkt me duidelijk. Maar je zit al bij een goede club, met een goede coach, en een goede staf. Je bent daar thuis. Vertrek niet naar om het even waar of om het even hoe. Je moet erover nadenken. Nog een seizoen bij Charleroi hoeft niet per se negatief te zijn.”

“Dat heeft me gerustgesteld. Laten we nu voetballen. Ik wens iedereen een goed seizoen toe.”