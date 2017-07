Is doelpuntenmaker Denswil aan laatste matchen bezig voor Club Brugge?

In de tribune tijdens Club Brugge-Basaksehir: Markus Gisdol en Jens Todt, respectievelijk coach en technisch directeur van Hamburg. De Duitsers zouden al eventjes geïnteresseerd zijn in Stefano Denswil en zakten gisteren zelf af naar het Jan Breydelstadion om de Nederlandse verdediger te bekijken. Denswil zal zeker indruk gemaakt hebben op de Duitsers, want hij krulde na nauwelijks een kwartier een vrije trap heerlijk tegen de touwen.

Hamburg is momenteel op oefenstage in Oostenrijk. Opvallend: de komst van de Duitsers werd niet aangekondigd op de lijst met teams die gisterenavond kwamen scouten. Club Brugge zou Denswil graag nog houden tot na de dubbele confrontatie tegen Basaksehir, daarna Club wel aan tafel willen gaan zitten met geïnteresseerde teams. Blauw-zwart zou om en bij de 7 miljoen euro vragen voor Denswil. Naast Hamburg zaten onder andere Manchester United, Liverpool, Arsenal, Wolfsburg en Ajax in de tribune.