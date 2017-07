Wraak van 1 miljoen: vrouw vernielt collectie violen van ex-man

Een vrouw heeft op wel heel erg dure wijze wraak genomen op de man die van haar wilt scheiden. Ze vernielde zijn collectie violen, alles samen goed voor ruim 1 miljoen dollar of 800.000 euro.

In 2014 vertelde de 62-jarige man het slechte nieuws aan zijn 34-jarige vrouw : hij wilde scheiden. Het begin van een pijnlijke periode, met als dieptepunt de inbraak in zijn appartement in Japan. Daarbij werd zijn indrukwekkende collectie van 54 violen en 70 bogen vernield. Een vernieling van in totaal ruim 800.000 euro.

Pas nu, drie jaar na de feiten, klopte de politie aan bij de vrouw om haar te arresteren. Ze woont in China, maar reist nu naar Japan om daar terecht te staan voor de vernielingen die ze aanrichtte.