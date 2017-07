Olifant neergeschoten nadat hij trainer vertrappelde “uit wraak”

Olifanten zouden jarenlang wrok kunnen koesteren tegen hun trainers en dat heeft vermoedelijk de Zimbabwaanse Enock Kufandada het leven gekost. De vijftiger werd al twee keer aangevallen door dezelfde stier, maar overleefde telkens. De derde aanval van het dier overleefde hij niet. De olifant was nadien nog steeds zo razend dat er voor de toegesnelde hulpdiensten niets anders op zat dan het dier neer te schieten.

De olifant die Kufandada het leven kostte, was getraind om toeristen mee op de rug te nemen voor toerismebedrijf Adventure Zone. Iets waarvan al vaker aangetoond werd dat het hoogst onaangenaam is voor de dieren. De stier Mbajane had zijn begeleider echter al tweemaal aangevallen. De derde keer werd het de man fataal.

“Het beroep van olifantentrainer is er een met grote risico’s en sterfgevallen komen voor”, klinkt het bij Clement Mukwasi van de vereniging van werkgevers in toerisme in Zimbabwe. “We kunnen dit trieste incident bevestigen, het is het derde in de laatste tien jaar.”

Kufandada werd zwaar toegetakeld door de olifant. De man zou zijn beide benen verloren zijn, net als zijn linkerarm. Zijn buik werd opengereten, het is nog niet duidelijk of dat met zijn trainingsstok gebeurde of met de slagtanden van de olifant zelf.

Mukwasi hintte nog naar het feit dat olifanten jarenlang wrok kunnen koesteren jegens een begeleider als die hen ooit mishandelde tijdens zijn training om toeristen ritjes te geven.

