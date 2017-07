Museum slecht bereikbaar door vele evenementen: "Het liep al eens fataal af, dat kan nog gebeuren"

Brussel - De leveranciers en hulpdiensten raken vaak niet tot aan het Jubelparkmuseum omdat de vele evenementen in het park de doorgang belemmeren. “Het liep een keer fataal af, en dat kan nog gebeuren”, klinkt het.

222. Zoveel evenementen waren er in 2016 in het Jubelpark. Dat aantal blijft toenemen. “Het probleem is dat die evenementen vaak het park monopoliseren”, zegt Brussels volksvertegenwoordigster Carla Dejonghe (Open VLD), die aan de alarmbel trekt. “Uitgangen worden afgesloten, parkeerplaatsen ingenomen en de ruimte ingepalmd. Voor de museumbezoekers wordt het zo moeilijk om er te geraken. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn vaak ontoegankelijk. Het veiligheidspersoneel van de evenementen weigert de personeelsleden en bezoekers geregeld de toegang tot het park.”

Sylvie Pareyn, woordvoerster van het museum, beaamt. “Door de vele evenementen zijn we vaak niet bereikbaar. Dat is een probleem voor het transport van geleende en uitgeleende kunstwerken, maar ook voor de veiligheid. De brandweer en medische hulpverleners geraken soms niet ter plaatse. Enkele jaren geleden had dat een fatale afloop. Iemand had misschien gered kunnen worden als de ambulance er sneller was. En zoiets kan opnieuw gebeuren.”

Snel opgelost

In het Jubelparkmuseum bevinden zich ook het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, en automuseum Autoworld. “Ook zij dragen de lasten, maar ze krijgen wel de lusten”, stelt Pareyn. “Doordat ze zich vooraan aan de esplanade bevinden, hebben ze veel zichtbaarheid. Wij zitten iets verderop en hebben die niet.”

Een deel van het probleem is dat de bevoegdheden verspreid zijn, meent Pareyn. “De Regie der Gebouwen is het eigenaar van het park, Leefmilieu Brussel de beheerder, en elke instelling heeft een eigen directie. Met sommige organisatoren, zoals die van de 20 kilometer door Brussel, hebben we een uitstekend contact. We kennen ze al jaren en als er problemen zijn, dan worden die snel opgelost. Bij organisatoren van eenmalige evenementen ligt dat anders. Er dan zijn er ook nog de betogingen die naar hier verplaatst worden uit veiligheidsoverwegingen. De metallo’s en de boeren in hun tractoren, we zien dat hier allemaal passeren.”

Meer investeren

De evenementen zijn evenwel niet de enige zorg van het Jubelparkmuseum. Ondanks haar indrukwekkende collectie, bevindt het gebouw van het Jubelparkmuseum zich in zeer slechte staat, stelt Dejonghe vast. “De subsidies voor het museum werden de laatste jaren door de federale overheid ook stelselmatig afgebouwd. Het museum zou meer eigen middelen moeten genereren, maar dat blijkt moeilijk gezien de staat van het gebouw en de praktische gevolgen van de evenementen.” De liberale politica pleit voor een betere regeling. “De federale regering moet meer investeren in het museum en er moet meer overleg zijn tussen de organisatoren van de evenementen en het museum. Verder moeten de evenementen meer verspreid worden over andere parken. Het Jubelpark mag niet doorlopend een pretpark worden.”