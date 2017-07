Na weken stalken ging hij compleet door het lint

Moere / Gistel - Twintig uur na de waanzinnige drievoudige moord op zijn ex-vriendin Mailys Descamps (18) en haar grootouders heeft de politie Alex D. (24) woensdagavond opgepakt in een Delhaize in Oostende. De bodybuilder ging door het lint nadat ze met hem gebroken had. In plaats van de wanhoopsdaad waar hij in een lange videoboodschap mee dreigde, heeft hij hen koelbloedig doodgestoken. De ouders van het meisje zijn woensdag helemaal ingestort.

Bij zijn ouderlijke woning in het West-Vlaamse Varsenare, in de fitnessclubs in Brugge en Oostende waar hij vaste klant was, in de kledingwinkel van zijn moeder waar hij verbleef: overal was de politie gisteren met man en macht binnengevallen op zoek naar de voortvluchtige bodybuilder Alex D. (24).

Foto: dji

Hoewel hij in een You­Tube-video – een zielige monoloog van 27 minuten – afgelopen weekend een wanhoopsdaad aankondigde, was Alex D. na zijn ­gruwelijke steekpartij dinsdagavond op de vlucht geslagen. Bijna 24 uur bleef het onduidelijk of hij zich ergens had verstopt of beslist had om uit het ­leven te stappen. Tot de politie gisteren in de late middag de tip kreeg dat de bodybuilder zich ophield in de Delhaize langs de ­Leopold III-laan in Oostende en ze hem in de boeien konden slaan.

Alex D. werd in verdenking gesteld voor de moord op zijn ex Mailys Descamps (18) en haar grootouders Gerrit “Gery” Cappon en Marie-José Vanleene. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter, die hem zonder twijfel formeel zal aanhouden.

“My wife”

Met de arrestatie komt een einde aan de waanzinnige raid van de bodybuilder. Alex D. kon het niet verkroppen dat Mailys enkele weken geleden definitief met hem gebroken had. De jonge verkoopster uit Moere bij Gistel was “de liefde van zijn leven”. “My wife” noemt hij haar voortdurend in zijn afscheids­videoboodschap, waarin hij toegeeft dat het enige wat hij wilde, “haar terugkrijgen” was.

Alex en Mailys waren meer dan een jaar een koppel. Ze woonden maandenlang samen en gingen met z’n tweeën fitnessen. Maar een tijd geleden was de liefde over voor Mailys. “Jouw glas was halfleeg, het mijne is halfvol”, schreef ze begin juni op Facebook over de breuk. Vorige week volgde nog een bericht: “Mensen ­veranderen, dingen gaan verkeerd, maar het leven gaat verder en het mijne is juist begonnen!”

In de maisvelden

Foto: dji

Alex D. pikte dat niet. Wekenlang bleef hij haar stalken en bedreigen. Mailys en haar familie hebben daarvoor meermaals de politie verwittigd. Toen Mailys dinsdagavond alleen thuis was – haar moeder en broertje (11) waren naar Frankrijk vertrokken – zag hij zijn kans. Hij drong de woning binnen. Zij panikeerde en belde haar opa Gery en oma Marie-José, die in de buurt wonen en de reputatie van Alex D. maar al te goed kennen. “De grootouders zijn meteen gaan kijken”, zegt hun buurman, een goede vriend van de familie. Vrijwel tegelijk kreeg de man telefoon van de moeder van Mailys. “Zij was ongerust dat ze haar dochter en haar ouders niet kon bereiken”, vertelt hij. “Ze vroeg om een kijkje te gaan nemen. Toen ik naar aanbelde, deed niemand open. Boven hoorde ik wel lawaai en sloeg een deur dicht. Wellicht is de dader toen op de vlucht geslagen achter het huis via de maisvelden.”

Eerdere klachten

De buurman verwittigde de hulpdiensten, maar zij konden enkel de vreselijke vaststelling doen dat Mailys en haar grootouders koelbloedig met verschillende messteken om het leven waren gebracht. “Het is niet te vatten. Had de ­dader mij binnengelaten, was ik er wellicht ook niet meer geweest.”

De buurman weet hoe gevaarlijk Alex D. kon zijn. “Marie-José heeft hier nog bevend op mijn oprit gestaan omdat de ex van haar kleindochter even voordien agressief aan haar deur had gestaan. Hij zou zich ook al eens in het tuinhuis bij zijn ex hebben verstopt. Ook toen werd de politie erbij gehaald.”

Er werden meerdere processen-verbaal opgesteld. Maar allicht liep het onderzoek nog, want een straatverbod kreeg Alex D. vooralsnog niet opgelegd.

Mailys Descamps werkte als verkoopster in Mondieux Madame Shoes and Bags in Oostende. Ze had haar werkgeefster verteld over de relatieproblemen. “Ze zei me dat haar vriend haar terugwilde, maar dat zij dat niet wou en dat hij haar toen lastigviel”, zegt uitbaatster Leen Willaert. “Kort voor ze vermoord werd, stond ze nog in de winkel. Ze was goedgezind. Ik had niet de indruk dat ze schrik had.”

De werkgeefster omschrijft Mailys als de perfecte verkoopster. “Ik zei haar dinsdag nog dat ik zo blij met haar was. We zijn er ondersteboven van.”

In Gistel wordt met de ouders van Mailys meegeleefd. De gescheiden moeder is in een klap haar dochter en ouders kwijt. Ze werd opgevangen bij vrienden en door Slachtofferhulp. Mailys’ vader trok gistermiddag naar het huis waar zijn dochter vermoord werd. Voor de deur is hij helemaal ingestort.