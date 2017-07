Verwarde moeder van Eline (14) uren na haar dood opgepakt

Leuven - In het centrum van Leuven is woensdagnamiddag de vermaarde neurochirurg Mehrnaz D. (49) opgepakt. Even voordien had haar vriend in haar appartement het lichaam gevonden van haar tienerdochter Eline (14). Het meisje bleek bewust om het leven gebracht. De chirurg was zo verward dat een verhoor onmogelijk bleek.

Het was de stiefvader die woensdagmiddag om 13 uur de akelige ontdekking deed toen hij het appartement binnenstapte. Hij trof er het leven­loze lichaam aan van Eline, de ­14-jarige dochter van zijn vriendin Mehrnaz D. De vrouw is tot ver ­buiten Vlaanderen een gewaardeerd neurochirurg. Al twaalf jaar is de van Iran afkomstige dokter verbonden aan het UZ Leuven. Ze maakt deel uit van de onderzoeksgroep Experi­mentele Neurochirurgie en Neuroanatomie. Haar naam duikt op in tal van internationale wetenschappelijke publicaties.

Totaal van de kaart teruggevonden

Foto: IF

De man alarmeerde meteen de hulpdiensten, maar die konden om 13.20 uur enkel het overlijden van Eline vaststellen. Van zijn vriendin ontbrak elk spoor. Pogingen om haar te bellen, mislukten. Al snel werd ­duidelijk dat Eline (14) bewust om het ­leven was gebracht. Meer nog: ze bleek al uren overleden, allicht dinsdagavond al. Agenten doorzochten de stad en vonden de neurochirurg ­diezelfde namiddag nog terug aan de rand van het stadspark. Mehrnaz D. maakte volgens onze informatie een totaal verwarde indruk. Ze werd meegenomen voor verhoor, maar dat kon gisteren niet plaatsvinden, net omdat de 49-jarige moeder zo van de kaart bleek.

Weinig twijfel

De vrouw verschijnt daardoor pas deze ochtend voor een Leuvense ­onderzoeksrechter. Volgens gerechtelijke bronnen wijst alles in de richting van de neurochirurg. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Dat Eline stierf door verstikking of vergiftiging, wordt vooralsnog niet uitgesloten. Het Leuvense parket kon die informatie niet bevestigen. “Het gerechtelijk labo en de wetsdokter zijn ter plaatse gestuurd. Het gaat om een verdacht overlijden, de moeder van het meisje is gearresteerd”, zegt woordvoerster Liesbeth Lekens.

De vader van Eline, ook verbonden aan het UZ Leuven, wou gisteren niets kwijt. “Mijn dochter is dood, ik ben in shock”, klonk het. Het koppel zou sinds enkele maanden uit elkaar zijn. Naar het precieze motief van de moord bleef het gisteren gissen. Bronnen zeggen dat het tienermeisje met psychische problemen kampte. Maar wat de moeder heeft gedreven, weet voorlopig enkel zij.