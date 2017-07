Mensen herkennen emoties in dierengeluiden

Een studie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Ruhr-Universität Bochum heeft aangetoond dat mensen emoties kunnen onderscheiden in de geluiden die gewervelde dieren maken.

Aan de studie namen 75 mensen deel die Engels, Duits of Mandarijn als moedertaal hadden. Ze bleken in staat om een verschil te horen tussen hoge en lage niveaus van opwinding in geluidsignalen van alle diersoorten. Ze vertrouwden daarvoor vooral op de frequentie van het geluid dat de dieren maakten.

Uit vorige studies bleek al dat mensen in staat zijn om emoties te herkennen in geluiden van verschillende zoogdieren. De nieuwe studie breidt die conclusie nu uit naar reptielen en amfibieën. Daaruit besluiten de onderzoekers dat er een universele manier is waarop mens en dier emoties uitdrukken en begrijpen via geluid.