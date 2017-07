CEO Club Brugge: “Of het wel verstandig is Denswil nu te verkopen? Er zijn nog verdedigers, he”

Club Brugge-trainer Ivan Leko kon zijn ontgoocheling niet wegsteken nadat zijn team een 2-0 voorsprong niet kon vasthouden tegen het Turkse Basaksehir in de voorrondes van de Champions League. Het werd uiteindelijk nog 3-3, maar Leko vond elke tegengoal “een cadeau”. Ondanks het gestuntel achterin sloot CEO Vincent Mannaert dat Stefano Denswil, die wel een goede match speelde en zelfs twee keer scoorde, nog vertrekt uit Brugge. “In de voetbalwereld kan je altijd vertrekkers hebben.”

CEOzat achteraf met een dubbel gevoel. “We mochten na de eerste helft heel tevreden zijn met die 2-0 voorsprong en het geleverde spel. De coach had meegegeven met een groot hart en discipline te spelen, maar dat tweede ontbrak wel na rust. Tegen een tegenstander als deze worden de kleinste foutjes afgestraft. Het wordt moeilijk voor de terugmatch, maar niet onmogelijk. Er is duidelijk beterschap in het spel dat we brengen.”

Ook Mannaert had gezien hoe Club stuntelde achterin. Vooral Bjorn Engels en Brandon Mechele zagen er niet goed uit en net nu bleek de trainer van Hamburg SV in de tribune te zitten voor de enige verdediger die wel een goede partij speelde, Stefano Denswil. “Drie tegengoal zijn te veel. Dat moet eruit. Of het wel verstandig is om Denswil dan te verkopen? Er zijn nog verdedigers, he. In de voetbalwereld kan je altijd vertrekkers hebben. Het hangt er vanaf of we tot een akkoord komen. Voorlopig heb ik van Hamburg SV alleszins nog geen vraag gekregen om samen te zitten, maar dat kan in de loop van de avond nog volgen.”

Leko: “Drie tegengoals waren cadeaus’

“Ik vind dit eerst en vooral heel jammer”, stak trainer Ivan Leko van wal voor de camera’s van Proximus. “Als we kalm blijven, kunnen we deze wedstrijd winnen, maar we krijgen op een kwartier tijd drie doelpunten binnen. Die drie tegengoals waren bovendien alle drie cadeaus. Ja, zelfs dat eerste afstandsschot. Daar had gewoon iemand uit de verdediging moeten lopen om het schot af te blokken. Dat was zo’n beetje het verhaal van de wedstrijd: we hadden controle, maar er werden te veel fouten gemaakt. We gaven te veel slechte passes en deelden te veel cadeautjes uit. Of het nu verloren is? Welnee, in voetbal kan alles.”