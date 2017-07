Video van paard gaat viraal: "Ik heb hem gezegd dat het mishandeling was, maar hij lachte"

Il traîne son #cheval pendant des kilomètres à l'arrière de son van et scandalise les internautes >> https://t.co/yeKaNUAFfm pic.twitter.com/wcbmgHkJKK

Op Facebook is een video opgedoken van een paard dat vastgebonden aan een wagen moet meelopen naast het voertuig. Mishandeling, vindt de maakster van de video, maar ze maakte daarmee weinig indruk op de eigenaar.

De vrouw zag het tafereel maandag rond 19 uur in Normandië. Het paard moest meelopen op het tempo van de wagen. "Ik ben de eigenaar gaan zeggen dat het mishandeling is", zegt Mélanie, de lerares die de video maakte. "Maar hij heeft gewoon gelachen en zei dat het paard dat wel gewoon zou worden... Als dat paard gevallen zou zijn, zou het dood zijn. En het is ook gevaarlijk voor andere automobilisten."

De vrouw bezorgde het filmpje aan de politie, dat meteen een onderzoek opende naar de feiten.