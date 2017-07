AA Gent: Hart vasthouden voor defensie

AA Gent heeft zich versterkt tegenover vorig seizoen, al mogen we niet vergeten dat Jérémy Perbet goed was voor 10 goals in amper 23 competitiewedstrijden en Foket zeker tot Nieuwjaar out is. Het voetballend vermogen is toegenomen, want Sylla, Andrijasevic, Marcq en jonkie Raskin kunnen tegen een bal trappen.