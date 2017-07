CLUBNIEUWS. Anderlecht neemt afscheid van oudgediende, Oulare al medisch getest

De Jupiler Pro League staat op het punt van start te gaan, dus doen de eersteklassers links en rechts nog snel wat inkomende en uitgaande transfers. Tegelijkertijd komen AA Gent en KV Oostende in actie in de Europa League. Lees al uw clubnieuws van de dag hier.

ANDERLECHT

Bram Nuytinck (27) staat op het punt om te tekenen bij het Italiaanse Udinese. Paars-wit zou 3 miljoen euro krijgen voor de Nederlandse verdediger die al de hele voorbereiding sukkelt met de achillespees.

Nog bij RSCA zijn ze bezig met een contractverlenging voor Leander Dendoncker (22). Hij zou zijn huidige verbintenis tot 2021 met 1 jaar kunnen verlengen, ook met een serieuze financiële opwaardering.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem stuurde nog geen officieel communiqué rond de komst van Nicola Leali en Grigoris Kastanos, maar gisteren werkten ze wel al een training af. Transfer nummer dertien en veertien al voor Essevee. Beiden komen over van Juventus, met wie Essevee de voorbije jaren een goede samenwerking ontwikkelde.

Leali is een doelman met ervaring, ook al is hij nog maar 24. De Italiaan wordt gehuurd met optie op aankoop. Leali werd vorig seizoen door de Oude Dame uitgeleend aan het Griekse Olympiakos. Na het vertrek van Kenny Steppe naar STVV kon Essevee wel een stevige doelman gebruiken. Bostyn heeft nog te weinig ervaring en Bossut sukkelt nog steeds met de buikspieren. Ook Grigoris Kastanos (19), een Cypriotische aanvallende middenvelder, wordt gehuurd. De punten en komma's van het contract moeten nog geplaatst worden. Het dossier had wat voeten in de aarde omdat hij sukkelt met een blessure aan de hamstrings, hij trainde ook nog individueel.

ANTWERP

Antwerp heeft een nieuwe versterking beet. Na Sinan Bolat een tweede bekende naam, het gaat immers om Dino Arslanagic, de 24-jarige centrale verdediger van Moeskroen. Arslanagic, goed voor 96 matchen op het hoogste niveau waarvan 78 voor Standard, tekende voor drie jaar. De voormalige Belgische belofte-international moet extra ervaring in de ploeg brengen. Antwerp doet er alles aan om hem tegen Anderlecht speelgerechtigd te krijgen.

De komst van Obbi ­Oulare (foto) hoopt Antwerp vandaag ook af te ronden. Gisteren werd de 21-jarige aanvaller, die gehuurd zou worden van Watford, al medisch gekeurd. Het bestuur houdt Lierse-aanvaller Dylan De Belder (25), die nog altijd op een transfer aast, ook nog in het achterhoofd. Voor Maxime Biset en Steve Colpaert is er wel wat interesse. Zo kan Biset naar Moeskroen, maar beide verdedigers wachten nog even af.

STVV

Geen Ramon Caldere meer op het oefenveld van Sint-Truiden gisteren. De Spaanse ex-international neemt vandaag al het vliegtuig terug naar Barcelona. Om persoonlijke reden, heet het.

Het was al even duidelijk dat Caldere zijn draai niet vond als hulptrainer. De man spreekt geen woord Frans of Engels, maar niet de taal of functie op zich zou aan de basis liggen van zijn vertrek. Het probleem situeert zich meer in het gezinsleven van de man. Caldere heeft kinderen in Spanje die zijn zorgen nodig hebben.

Even werd gedacht aan een terugkeer van Patrick Van Kets als extra assistent naast Chris O’Loughlin, maar STVV meldde meteen dat Caldere niet vervangen wordt. Van Kets blijft jeugdsupervisor, hij moet sinds vorige week waken over de doorstroming van bepaalde jongeren.

KV OOSTENDE

Het ziet ernaar uit dat Vanderhaeghe in Marseille het elftal zal belonen dat dik twee maanden geleden de Europese kwalificatie afdwong tegen RC Genk. Dat betekent dat aanwinsten Lombaerts en Zivkovic wellicht niet in de basis starten. Tomasevic speelt dan naast Rozehnal, hoewel de verdediger afgelopen week naar Portugal reisde – waar zijn vrouw beviel – en hij dus iets minder trainde. De nieuwkomer die het meeste kans maakt om te starten, is Rezaian. Hij ligt nog in balans met Vandendriessche.

Van de 24 meegereisde spelers zullen er zes moeten plaatsnemen in de tribune.

AA GENT

Franko Andrijasevic, de Kroatische aanwinst van AA Gent, moet passen voor de eerste Europese afspraak van zijn nieuwe club. Hij blesseerde zich aan de nek tijdens de laatste voorbereidingsmatch, zaterdag tegen Beerschot Wilrijk.

Achter de naam van Birger Verstraete, die sukkelt met een ribblessure, staat een vraagteken. “Hij heeft een week niet getraind, maar hij was er vandaag (gisteren, nvdr.) wel bij met een inspuiting”, zegt coach Vanhaezebrouck. “Het is afwachten hoe hij daarop reageert en of hij kan spelen. Ook Renato Neto is voort aan het herstellen. We moeten afwachten hoe dat evolueert.”

AA Gent verwacht vanavond 14.000 toeschouwers in de Ghelamco Arena. Abonnees mogen gratis binnen.