Blijft Kara toch bij Anderlecht? “Ik zit hier voorlopig nog goed”

In een kolkende Antwerpse Bosuil trapt Anderlecht morgenavond de nieuwe competitie op gang. Een competitiestart mét Kara Mbodj er nog altijd bij. Verrassend, want de Senegalese krijger leek zijn beresterke kampioenenseizoen te zullen verzilveren met een droomtransfer naar Engeland. Of toch niet? “Het zou me niet storen om nog wat langer bij Anderlecht te blijven.”

King Kara zit nog steeds op zijn troon in Anderlecht. Met een gouden amulet in de vorm van het Afrikaanse continent mocht hij gisteren de nieuwe perszaal van het trainingscentrum in Neerpede inwijden. “Verrast me hier nog te zien?”, opende hij met een grijns. “Wel, ik ben er nog en ik voel me goed.”

Nochtans leek Kara, net als Youri Tielemans, één van de zekere vertrekkers na de titel van vorig seizoen. Leicester wilde hem al tijdens de winterstop, maar moest van Anderlecht enkele maanden geduld oefenen tot de titel binnen was. Dan zou Anderlecht zich soepeler opstellen in het transferdossier van de defensieve sterkhouder. “Die afspraak geldt nog altijd. Ik zie dus wel wat er op me af komt maar voorlopig zit ik hier nog altijd goed bij Anderlecht.”

Zijn beloofde droomtransfer laat intussen langer dan verwacht op zich wachten. “Iedereen denkt maar dat Kara alleen naar Engeland wil. Dat ik alleen maar bezig ben met een transfer naar de Premier League. Dat klopt niet. Er zijn nog competities die me aanspreken.”

De Belgische in combinatie met de Champions League bijvoorbeeld? “Het zou me niet storen om nog wat langer bij Anderlecht te blijven. Ik krijg hier de kans om voor het eerst de Champions League te spelen. Dat is iets waar elke speler ooit hoopt te staan. Maar ik zal daarom ook niet zeker blijven. We zien wel”, houdt hij zijn opties open.

Broertje Henry

De competitiestart met Anderlecht lijkt Kara zeker nog mee te pikken. Op bezoek in Deurne-Noord verwacht de Senegalees morgen een ware heksenketel. “We weten dat er ons een helse sfeer te wachten staat. Maar wij moeten ons concentreren op het veld en het halen van de drie punten. Makkelijk wordt het niet. Elke club is dubbel zo gemotiveerd als ze tegen Anderlecht spelen, maar tegen Zulte Waregem hebben we getoond dat we er klaar voor zijn.”

Met Henry Onyekuru kreeg Kara er ook nog een maatje bij. “Hij is mijn broertje op de club. We kennen elkaar van een jaar of zes geleden, toen hij nog op de Aspire Academy zat in mijn stad in Senegal. Toen hij bij Eupen speelde, zagen we elkaar ook al vaak. Ik denk zelfs dat ik degene ben geweest die hem overtuigd heeft om naar Anderlecht te komen. Ondanks de interesse van al die buitenlandse topclubs heb ik hem gezegd dat het een goed idee zou zijn om nog een jaartje bij Anderlecht door te brengen. Hij zal wel zien dat hij hier nog veel kan bijleren. Daarna kan hij nog altijd naar de Europese top vertrekken. Natuurlijk ben ik blij dat hij nu bij ons zit. Stel je eens voor dat zowel Teo als Henry elk opnieuw twintig keer scoren. Dan wordt het hier nog een plezant seizoen.” (lacht)