Hij maakte een 11-jarig meisje zwanger, nu beweert hij dat zij hem verkrachtte in zijn slaap

Toen een 11-jarig meisje schoorvoetend kwam vertellen dat ze misbruikt was, besloot haar omgeving meteen in te grijpen. Enkele dagen later arresteerde de politie de 38-jarige Justin Armstrong, maar die vertelt een heel ander verhaal aan de rechters.

De 38-jarige man uit Springfield in de Amerikaanse staat Illinois zou het elfjarige meisje keer op keer verkracht hebben. Herhaaldelijk zou hij gezegd hebben dat ze niets mocht vertellen, omdat hij anders naar de gevangenis zou moeten en heel kwaad zou zijn. Uiteindelijk kon het meisje niet langer. Al achttien maanden moest ze de gruwel doorstaan. Het 11-jarig meisje raapte al haar moed bijeen, toen ze aan een vriendin van haar mama vertelde wat er gebeurd was.

De vriendin van haar mama ontfermde zich meteen over haar en verwittigde de politie. Toen die een zwangerschapstest uitvoerden, bleek dat het meisje al vier maanden in verwachting was. Vijf dagen later onderging ze een abortus.

Omgekeerde wereld

Maandag verscheen de man voor de rechter, drie dagen na zijn arrestatie. Daar pleitte hij “onschuldig” aan de verkrachting van een minderjarige. In zijn eerste verklaringen beweerde hij dat het meisje naar hem was gekomen om te vertellen dat ze misbruikt werd door een familielid.

Maar toen hij wist dat ze zwanger was, kwam hij met een heel ander verhaal op de proppen. De man beweerde dat het meisje hem verkracht kon hebben, terwijl hij lag te slapen.

De DNA-test is nog niet afgerond, het onderzoek en de rechtszaak loopt verder. Ondertussen blijft de man in de cel.