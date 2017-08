Buitenlanders herontdekken Eurostar na moeilijk jaar

Brussel - De hogesnelheidstreinoperator Eurostar lijkt het moeilijke jaar 2016 helemaal achter zich te hebben gelaten. Meer mensen spoorden in de eerste helft van 2017 tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. Vooral het aantal niet-Europese reizigers nam toe, zo laat Eurostar donderdag weten.

De hst-operator vervoerde in het eerste semester 5,04 miljoen reizigers, 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 11 procent (of 6 procent zonder wisselkoerseffecten) tot 452,6 miljoen Britse pond (506 miljoen euro).

“Deze stijging werd ondersteund door een sterke zakelijke reismarkt en een toename van de omzet uit overzeese markten buiten Europa”, stelt Eurostar. Het verwelkomde bijna een kwart meer Amerikanen aan boord dan in de eerste helft van 2016 en 18 procent meer andere niet-Europeanen. De hst-operator linkt dit aan “de toeristische attracties op de bestemmingen en het voordeel van het zwakkere pond”. Internationale reizigers bleven vorig jaar wat achterwege, onder meer na de terreuraanslagen in Brussel.

“De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn veelbelovend met een druk zomerseizoen en meer boekingen voor de herfst in vergelijking met vorig jaar”, stelt Eurostar-CEO Nicolas Petrovic in een persbericht.

Eind dit jaar lanceert Eurostar normaal de route Londen-Brussel-Rotterdam-Amsterdam.