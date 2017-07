De Bruyne dolt en Man City maakt brandhout van Real, Man United verliest van Neymar, Juventus klopt PSG

Manchester City heeft woensdagnacht in Los Angeles een klinkende zege geboekt op Real Madrid in een duel op de International Champions Cup. De Citizens, met Kevin De Bruyne en Vincent Kompany in de basis, wonnen met 4-1 van de Spaanse landskampioen en winnaar van de Champions League. In Landover gaf Barcelona het Manchester United van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini partij. Barça won met 1-0 dankzij een treffer van de fel besproken Neymar.

Na een doelpuntenloze eerste helft brachten Nicolás Otamendi (52.), Raheem Sterling (59.), John Stones (67.) en de pas zeventienjarige Brahim Diaz (82.) het sterk spelende Manchester City op een 4-0 voorsprong. In de slotfase deed Óscar Arnaiz (90.) nog wat terug voor Real. Vincent Kompany speelde de eerste helft bij de Citizens, Kevin De Bruyne werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald. Voordien had hij nog de assists voor de tweede en derde treffer van City gegeven.

Barcelona had tegen Man Utd voldoende aan een treffer van Neymar op het halfuur. De Braziliaan wordt de voorbije weken in verband gebracht met een recordtransfer naar PSG, maar scoort vooralsnog nog zijn doelpunten voor Barça. Bij Man Utd speelde Lukaku de hele wedstrijd en mocht Fellaini de tweede helft meedoen. Bij Barça kreeg ook Thomas Vermaelen de hele tweede helft om zich te bewijzen.

Thomas Meunier lijkt helemaal hersteld van zijn enkelblessure en stond in Miami aan de aftrap in een oefenpot tegen Juventus. PSG verloor met 2-3 en Meunier werd tijdens de pauze gewisseld voor concurrent Dani Alves. Claudio Marchisio scoorde twee keer voor Juventus, nadat Gonzalo Higuain de score had geopend voor de Oude Dame. Voor PSG scoorden Gonçalo Guedes en Javier Pastore.