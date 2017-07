Oulare is rond met Antwerp en moet speerpunt worden in systeem van Bölöni

Antwerp heeft het nog niet officieel bekendgemaakt, maar de komst van Obbi Oulare is rond. Gisteren werd de 21-jarige aanvaller, die gehuurd wordt van Watford, al medisch gekeurd. Vandaag poseert hij met een sjaal van de Great Old.

Oulare moet het speerpunt worden het systeem van trainer Bölöni. De Guinese spits komt over van Watford dat hem het afgelopen seizoen achtereenvolgens uitleende aan Zulte Waregem en de Nederlandse eredivisieclub Willem II.

De club houdt Lierse-aanvaller Dylan De Belder (25), die op een transfer aast, ook in het achterhoofd. Voor Biset en Colpaert is er interesse van andere clubs. Zo kan Biset naar Moeskroen, maar beide verdedigers wachten nog even af.