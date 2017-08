Spoorwegen wierven dit jaar al 1.323 nieuwe medewerkers aan

Op 30 juni 2017 heeft HR Rail, de juridische werkgever van de Belgische spoorwegen, 1.323 aanwervingen op de teller staan voor dit jaar. Dit betekent een toename van 41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 820 nieuwe medewerkers bij NMBS, 473 bij Infrabel en 30 bij HR Rail.

Deze positieve resultaten zijn vooral te danken aan verschillende nieuwe initiatieven, aldus Mireille Protin, verantwoordelijke voor de aanwervingen bij HR Rail: “We organiseren lokale Job Days, zowel voor NMBS als voor Infrabel, in onderlinge samenwerking. We optimaliseren voortdurend onze processen om de doorlooptijden in te korten. Dat is essentieel om de goede kandidaten te behouden.”

Gezien de behoefte van de business aan technische profielen en de krapte hieraan op de arbeidsmarkt gaat HR Rail in de toekomst ook inzetten op lokale initiatieven en blijven ze continu werken aan hun processen.

Jobtrein

Als een van de vele aanwervingsinitiatieven organiseerde HR Rail in maart voor de eerste keer een Jobtrein, in samenwerking met NMBS en Infrabel. Met een mooi resultaat, want van de 350 kandidaten die de ambassadeurs ontmoetten werden er 50 nieuwe medewerkers aangeworven.

