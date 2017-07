Geschorste Villar treedt terug als vicevoorzitter van de UEFA

De gearresteerde Spaanse voetbalbobo Angel María Villar is teruggetreden uit het dagelijks bestuur van de Europese voetbalbond. De UEFA maakte donderdag het aftreden bekend van de 67-jarige Villar, die in Spanje is opgepakt op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. De man die al 29 jaar voorzitter is van de Spaanse voetbalbond, zit momenteel nog altijd in de gevangenis.