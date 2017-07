Anderlecht presenteert ‘zwevende’ Champions League-truitjes, voorzitter spreekt straffe ambitie uit

Anderlecht heeft donderdagochtend op een wel heel futuristische manier zijn nieuwe truitje voor in het komende seizoen van de Champions League voorgesteld: de outfit, gesponsord door Allianz, werd door een drone het Vanden Stockstadion rondgevlogen. Voorzitter Roger Vanden Stock sprak een straffe ambitie uit bij de presentatie: “Het doel is om volgend seizoen in de eerste pot te belanden bij de loting van de Champions League”.

“Het verschil tussen de Europa League en de Champions League is enorm op financieel gebied”, toonde Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock zich dankbaar voor de landstitel en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor het kampioenenbal. “Die inkomsten, in combinatie met de transfer van Youri Tielemans, stellen ons in staat de rest van de ploeg samen te houden.”

Anderlecht staat al voor zijn 54ste Europese campagne. “Alleen Benfica en Barcelona tellen er meer”, vertelde een trotse Vanden Stock. Hij toonde zich ambitieus voor komend seizoen. “Het doel is om volgend seizoen in de eerste pot te belanden bij de loting van de Champions League”. Dat zou betekenen dat Anderlecht de sterkste teams op het kampioenenbal zou ontlopen en dus kans zou kunnen maken op de achtste finales.

Voorlopig is de eerste pot voorbehouden aan de landskampioenen van de acht hoogst gerangschikte landen volgens het UEFA-coëfficiënt. België staat momenteel op de negende plek, maar dankzij het goede seizoen dat de teams uit de Jupiler Pro League vorig jaar draaiden, zit het nummer acht Oekraïne op de hielen.