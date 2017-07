Speurders zoeken naar vermiste Genkenaar in Lanaken

Genk / Bilzen - De gerechtelijke politie is samen met enkele Nederlandse collega’s in Lanaken op zoek naar de vermiste Genkenaar Ronald Vandereycken.

Ze concentreren zich vooral op een gebied bij de Molenberg. De gerechtelijke politie krijgt er versterking van Nederlandse agenten die met speurhonden aanwezig zijn. Eerder werd er ook al in de buurt van het Sint-Barbaraziekenhuis in Lanaken en het Hoefaertbos in Eigenbilzen gezocht.

Er zijn aanwijzingen dat de 53-jarige Genkenaar op een gewelddadige manier om het leven is gebracht, ook al is er nog geen lichaam gevonden. De speurders verdenken Marc C. (49) uit Bilzen dat hij iets met de verdwijning van Vandereycken te maken heeft. C. zit sinds 30 juni in de gevangenis van Hasselt op verdenking van moord maar ontkent alle betrokkenheid. Dat zijn aanhoudingsmandaat eerder al door de raadkamer werd bevestigd, wijst er echter op dat er voldoende aanwijzingen voor zijn betrokkenheid in het dossier zitten.

Moorddossiers

Vaststaat is dat de Bilzenaar Ronald Vandereycken kende. Ze hebben samen in de gevangenis gezeten en zouden in de periode dat Vandereycken verdween nog telefonisch met elkaar in contact hebben gestaan. De naam van Marc C. viel overigens ook al in twee moordonderzoeken waarin de lichamen van de slachtoffers nooit werden gevonden. Het gaat om Jacques Gerin uit Lanaken die in oktober 2002 verdween, en de moord op Maastrichtenaar Jean Leclaire in februari 2003.

Ronald Vandereycken was op 3 juni nog door getuigen gezien nadat hij in een apotheek methadon was gaan ophalen voor zijn heroïneverslaving. Later werd zijn auto nog opgemerkt en is een signaal van zijn gsm opgepikt door de zendmast in de omgeving van het Sint-Barbaraziekenhuis.