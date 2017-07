Passenger bergt zijn gitaar op: “Tijd om te stoppen en te ademen”

De populaire Britse singer-songwriter Passenger stopt ermee. Mike Rosenberg, zoals hij echt heet, heeft het voorlopig gehad met het muzikantenbestaan. “Zondag was het laatste concert. Ik heb tijd nodig om na te denken en te ademen”, schrijft hij op Facebook.

Mike Rosenberg was een verdienstelijke straatmuzikant, tot hij vijf jaar geleden een video uploadde op YouTube. “Ik dacht niet dat Let Her Go speciaal was”, schrijft Passenger op Facebook. “Anders hadden we wel wat meer geld uitgegeven aan de video dan 3.000 dollar. Die video is nu al meer dan 1,5 miljard keer bekeken.”

In zowat alle hitlijsten ter wereld scoorde de 33-jarige Brit een gigantische hit met het nummer. Het lanceerde hem en plots mocht hij op alle festivals optreden. Op blote voeten, zoals hij dat zo graag doet, en moederziel alleen. Steeds met die warme glimlach en typerende humor van hem.

Maar met de platen die volgden, kon hij dat succes nooit evenaren. Of dat speelt bij zijn beslissing is niet duidelijk, maar zeker is wel dat Passenger er voor lange tijd mee ophoudt. “Zoals sommigen onder jullie weten, was zondag mijn laatste concert voor een tijdje. Hoe lang dat tijdje zal zijn, weet ik niet. Acht jaar geleden ben ik begonnen en sindsdien ben ik niet meer gestopt met reizen en toeren. Het was een ongelooflijke reis en ik hoop dat er nog vele jaren komen. Maar nu is het tijd om te stoppen en na te denken, zodat ik wat kan ademen.”

Rosenberg dankt alle fans en de mensen die hem gesteund hebben. “Maar we hebben nog een laatste verrassing voor jullie.” Die maakt hij vrijdagavond bekend.